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Aktüel Halı sahada bir anda yere yığıldı! Dili boğazına kaçan futbolcu için zamanla yarış
Aktüel

Halı sahada bir anda yere yığıldı! Dili boğazına kaçan futbolcu için zamanla yarış

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malatya’da halı sahada futbol oynarken rahatsızlanıp yere yığılan B.A.’nın dili boğazına kaçtı. İşletme sahibi ve antrenör Hasan Hüseyin Akçınar’ın erken müdahalesiyle genç futbolcu hayata tutundu.

Malatya’da halı sahada oynanan maç sırasında B.A.’nın bir anda yere yığılması, sahadakilere korku dolu anlar yaşattı.

 

Olay, 4 Haziran Perşembe günü Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan B.A., aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu haber vermesi işletme sahibi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar, yardıma koştu. B.A.'nın dilinin boğazına kaçtığını fark eden Akçınar, müdahale etti. Akçınar'ın, boğazına kaçan dilini çıkarmasıyla B.A., kendine geldi. Halı sahada yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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