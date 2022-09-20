Oktay Kaynarca kim kaç yaşında? Oktay Kaynarca oynadığı diziler:
Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayımlandı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın yaşı, kariyeri ise merak konusu oldu.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk rolünü oynayan Oktay Kaynarca'nın kim olduğu araştırılmayı başlandı.
Oktay Kaynarca kim kaç yaşında? Oktay Kaynarca oynadığı diziler:
Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te Malatya'da dünyaya geldi. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.
Mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosu’nda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti, ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti'ndeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.
Oktay Kaynarca'nın rol aldığı filmler:
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
Yengeç Sepeti
Can Dostum
Yarın Geç Olmayacak
Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
Abdülhamit Düşerken
Kalbin zamanı
Beynelmilel
Sıfır Dediğimde
Sis Ve Gece
Alia
Hoşçakal Güzin
Çanakkale Ruhu
Oktay Kaynarca rol aldığı diziler:
Gençler
Köstebek
The Sopranos
Yeditepe İstanbul
Tek Celse
Aynalı Tahir
Bayanlar Baylar
Lahmacun ve Pizza
Esir Şehrin İnsanları
Kurtlar Vadisi
Aşkımızda Ölüm Var
Adı Aşk Olsun
İlk Aşkım
Geniş Zamanlar
Kuzey Rüzgarı
Kardelen
Kırmızı Işık
Sen Harikasın
Adanalı
Yahşi Cazibe
Bahar Dalları
Sakarya Fırat
Ustura Kemal
İnadına Yaşamak
Kardeş Payı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz