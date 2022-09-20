Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk rolünü oynayan Oktay Kaynarca'nın kim olduğu araştırılmayı başlandı.

Oktay Kaynarca kim kaç yaşında? Oktay Kaynarca oynadığı diziler:

Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te Malatya'da dünyaya geldi. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.

Mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosu’nda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti, ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti'ndeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

Oktay Kaynarca'nın rol aldığı filmler:

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Yengeç Sepeti

Can Dostum

Yarın Geç Olmayacak

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

Abdülhamit Düşerken

Kalbin zamanı

Beynelmilel

Sıfır Dediğimde

Sis Ve Gece

Alia

Hoşçakal Güzin

Çanakkale Ruhu

Oktay Kaynarca rol aldığı diziler:

Gençler

Köstebek

The Sopranos

Yeditepe İstanbul

Tek Celse

Aynalı Tahir

Bayanlar Baylar

Lahmacun ve Pizza

Esir Şehrin İnsanları

Kurtlar Vadisi

Aşkımızda Ölüm Var

Adı Aşk Olsun

İlk Aşkım

Geniş Zamanlar

Kuzey Rüzgarı

Kardelen

Kırmızı Işık

Sen Harikasın

Adanalı

Yahşi Cazibe

Bahar Dalları

Sakarya Fırat

Ustura Kemal

İnadına Yaşamak

Kardeş Payı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz