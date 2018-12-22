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Oktar'a kaptırdığı oğluna 30 yıl sonra kavuştu!

Oktar suç örgütü soruşturmasında itirafçı olan Murat Develioğlu, cezaevinden tahliye edildi. Develioğlu, ilk iş olarak örgütten ayrılması için mücadele eden annesinin yanına koştu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:15
Oktar'a kaptırdığı oğluna 30 yıl sonra kavuştu!

Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturmasında itirafçı olan ve savcıya 50 sayfalık ifade veren Murat Develioğlu, Bandırma Cezaevi'nden tahliye edildi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, Murat Develioğlu'nun 80 yaşındaki emekli Ağır Ceza Hâkimi annesi Ayla Develioğlu ise "Oğluma 30 yıl sonra kavuştum. Devletimize ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a bu operasyon için sonsuz teşekkür ederim" dedi. Murat Develioğlu, iddialara göre ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Oktar örgütünün uluslararası bağlantılarını, kara para trafiğini, dolandırıcılık faaliyetlerini anlatan Develioğlu, örgütteki cinsel istismar gerçeğini de vurguladı.

'30 yıl kanımızı emdiler'

Develioğlu, "Gençler bu tip yapılar tarafından küçük yaşlarda kandırılıyor. Aileler çok dikkatli olmalı. Biz sadece küçük bir örneğiz. 70 yıllık aile firmamızı elimizden aldılar ve 30 yıl boyunca kanımızı emdiler" dedi. Cezaevinden çıkar çıkmaz İstanbul'daki annesinin elini öpmeye giden Murat Develioğlu, ailesi ile duygu dolu anlar yaşadı. Murat Develioğlu'nun örgütten şikâyetçi olan kardeşi Fırat Develioğlu ve annesi Ayla Develioğlu, duygularını SABAH'a aktardı. Ayla Develioğlu, "Oğlum hem örgütten ayrıldığı hem de cezaevinden tahliye olduğu için çifte mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu. Develioğlu'nun kardeşi Fırat Develioğu ise SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Örgüte 1986'da girdim. Bir yıl sonra da kardeşim girdi. Örgütteyken evlendim ve kızım dünyaya geldi. Annem onu hiç bırakmadı. Kızımı örgüte kaptırmamak için büyük mücadele verdi. Kendisi büyüttü. 1999'da Adnan Oktar'a yönelik operasyon olduğunda 9 ay tutuklu kaldım. O zaman olanları fark ettim ve örgütten ayrıldım. Kuruluşu 1943 olan aile firmamızı tehditlerle elimizden aldılar. Annem, örgütten ayrılması için kardeşime sürekli baskı yapıyordu. Annem hep dram yaşadı ama sonunda başardı. Ben de 2017'de yoğun tehditler aldım. İtibar suikastıyla tehdit edildim."

160 şikayetçi 25 itirafçı...


Adnan Oktar Örgütü davasında şikâyetçi ve itirafçı sayısı artıyor. Murat Develioğlu'nun ifadesiyle birlikte itirafçı sayısı 25'e çıktı. Örgütten bugüne kadar 160 kişi şikâyetçi oldu. Şikâyetçi olanların 110'unun kadın olduğu ve 17 şikâyetçinin yaşının ise 18'den küçük olduğu öğrenildi. Adnan Oktar ve 158 örgüt üyesi 11 Temmuz 2018'de İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nce gerçekleştirilen bir operasyonla tutuklanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:15
  1. İstanbul
  2. Murat Develioğlu
  3. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET43 dk önce
    Başına örtenler hapse atıldı. İmam Hatipli bir kız öğrenci, eski M.E.B na "7.4 yetmedi "mi( Depremle ilgili) dedi diye hapse atıldı. Bu karaktersiz ajan Oktar 30 yıldır işini yürütüyor. Önemli makamlara gelen yetkililer Satılık mı oluyor.?

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