Omega-3 açısından zengin: En faydalı balık belli oldu!

Omega-3 açısından zengin balıklar Prof. Dr. Muhammet Keskin kendi Youtube hesabında yayınladığı videoda hangi balıkların omega-3 açısından daha zengin olduğunu sıralamış. Bu sıralamaya göre omega-3 bakımından en zengin balıklar hemen aşağıda. Uskumru Uskumru, yağlı balıkların başını çekiyor. Omega-3 miktarı yüksek balıklardan biri ve ek olarak iyi bir protein kaynağı. Uskumrunun bir artısı da, hepimizin alıştığı ve sıkça tükettiği balıklardan biri olması. NIH'nin verilerine göre yaklaşık 85 gram pişmiş Atlantik uskumrusu, 0,59 gram DHA ve 0,43 gram EPA içeriyor. Böylece bir porsiyondaki toplam EPA ve DHA miktarı yaklaşık 1,02 grama ulaşıyor. Ringa balığı Omega-3 bakımından zengin balıklar listesinde zirveyi uskumru ile paylaşan ringa balığı, protein ve B12 vitamini bakımından da zengin. NIH'nin yayımladığı besin değerlerine göre yaklaşık 85 gram pişmiş Atlantik ringası, 0,94 gram DHA ve 0,77 gram EPA içeriyor. Bu değerler, söz konusu porsiyonda toplam yaklaşık 1,71 gram EPA ve DHA bulunduğunu gösteriyor.