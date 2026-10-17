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Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

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Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

Trafikte sık sık karşılaştığımız sarı baklava levhasının sanıldığından farklı bir anlamı var. İşte bu levhayı görür görmez yapmanız gereken...

#1
Foto - Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

Trafikte pek çok sürücünün her gün önünden defalarca geçtiği ancak tam anlamını gözden kaçırdığı sarı, baklava biçimindeki trafik levhası, sürüş güvenliği açısından kritik bir uyarı taşıyor.

#2
Foto - Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

Çoğu zaman göz alışkanlığıyla geçiştirilen bu sembol, sürücünün o anki geçiş üstünlüğünün sona erdiğini haber veriyor ve doğru analiz edilmediğinde ciddi kavşak kazalarına davetiye çıkarabiliyor.

#3
Foto - Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

B-39 KODLU "ANAYOL SONU" İŞARETİ NE ANLATIYOR? Söz konusu levha, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik işaretleri kataloğunda B-39 koduyla tanımlanan "Anayol Sonu" işaretidir.

#4
Foto - Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

İçi sarı, dışı beyaz ve siyah çerçeveli baklava şeklindeki sembol, normal şartlarda sürücünün bir anayolda seyrettiğini ve kesişen yollara karşı geçiş önceliğine sahip olduğunu ifade eder.

#5
Foto - Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

Ancak bu levhanın üzerine çekilen siyah çapraz çizgi, anayol statüsünün ve buna bağlı olan geçiş üstünlüğünün tam o noktada bittiğini simgeler.

#6
Foto - Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

GEÇİŞ ÖNCELİĞİ NASIL DEĞİŞİYOR? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre anayol; kesiştiği diğer yollardaki araçların geçiş hakkını öncelikle kendisine bırakması gereken yol olarak tanımlanıyor.

#7
Foto - Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

Sürücü bu levhayı görene kadar tali yollardan gelen araçlara göre öncelikli konumda bulunuyor. Levhanın geçilmesinin ardından ise bu imtiyaz tamamen ortadan kalkıyor ve sürücü genel kavşak kurallarına tabi hale geliyor.

#8
Foto - Sürücülerin çoğu yanlış biliyor: O levhayı görürseniz hemen bunu yapın!

Bölgede ekstra bir trafik ışığı veya farklı bir yönlendirme levhası yoksa, temel kural gereği sağdan gelen araca yol verilmesi gerekiyor./ kaynak: sabah

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