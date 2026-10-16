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Gündem Son dakika! İstanbul valiliği duyurdu: Üsküdar’da seçim tarihi belli oldu
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Son dakika! İstanbul valiliği duyurdu: Üsküdar’da seçim tarihi belli oldu

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Son dakika! İstanbul valiliği duyurdu: Üsküdar’da seçim tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için yapılacak seçim tarihini açıkladı. Valilikten yapılan duyuruya göre, Üsküdar Belediye Meclisi, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00’da yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” iddialarıyla tutuklanarak 1 Ağustos’ta görevinden uzaklaştırılırken Belediye Meclisinin 5 Ağustos 2026 tarihli toplantısında Sibel Tan Çetinkaya’nın başkan vekili seçilmesine ilişkin kararın yürütmesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesince durduruldu. Bu karara yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi.

BELEDİYE MECLİSİ 20 EKİM’DE TOPLANACAK

8 Eylül’de belediye meclisinde yapılan seçimde Ak Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Gültekin’in 15 Ekim 2026’da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine, belediyede yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçim yapılması kararlaştırıldı. İstanbul Valiliği, belediye meclisinin 20 Ekim Salı günü saat 10.00’da toplanmasını uygun gördü.

Dündar Ziya Gültekin kimdir
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