Gerçeğini aratmadı! Sağanak altında dev kurtarma operasyonu

Sezon öncesi her türlü senaryolara karşı hazırlandıklarını dile getiren Aslantatar, "Şu andaki şartlar bile zor ona rağmen arkadaşlarımız çok hızlı şekilde müdahale ediyor. Umarız güzel bir sezon olur, kaza bela olmaz. Her türlü problem ve olumsuzluğa rağmen ekiplerimizle beraber hazır durumdayız. Güzel bir sezon diliyorum, arkadaşların emeğine sağlık, teşekkür ediyorum." diye konuştu.