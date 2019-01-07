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Oktar örgütünden kurtuldu! Cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra evlendi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan, daha sonra itirafçı olarak tahliye edilen Murat Develioğlu, cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra evlendi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:24
Oktar örgütünden kurtuldu! Cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra evlendi

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, Adnan Oktar suç örgütüne düzenlenen operasyonda tutuklanan Murat Develioğlu, 21 Aralık'ta itirafçı olduktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi. Develioğlu, cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra yapılan nikah töreniyle evlendi ve kendisine yeni bir hayat kurdu.

Bandırma Cezaevi'nden tahliye edilen Murat Develioğlu, örgütün baskısı nedeniyle göremediği ailesine 30 yıl aranın ardından kavuşmuştu. Anne Ayla Develioğlu oğlunu gözyaşları içerisinde karşılamıştı. İstanbul Emniyeti'ne 50 sayfalık ifade veren Murat Develioğlu'nun kardeşi işadamı Fırat Develioğlu ise 2000'de örgütten ayrıldıktan sonra aile şirketlerinin örgüt tarafından nasıl ele geçirildiğini anlattı.

Kardeşi ile görüşmelerinin örgüt tarafından yasaklandığını ve kardeşini 18 yıl aradan sonra ilk defa operasyon sonrası gördüğünü belirten Develioğlu "Şantajlarla aile şirketimize el koydular. Tehditlerle beni yurtdışına kaçırdılar. Baskılardan ülkemi terk etmek zorunda kaldım. İlk defa 2005 yılında ülkeme döndüm. Kazakistan'a gidip gelerek hayatımı sürdürdüm" dedi. Develioğlu, "Annem her aradığında 'Oğlum eve dön. Ayrıl bunlardan' diyordu. O hep dramı yaşadı ama sonunda başardı. Aileler çok dikkatli olmalı. Biz küçük bir örneğiz" dedi.

20 milyon dolar kayıp

Murat ve Fırat Develioğlu kardeşlerin İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nde verdiği ifadelere göre iki kardeşin görüşmeleri 18 yıl boyunca örgüt tarafından engellendi. 74 yıllık aile şirketlerinin ellerinden alındığını anlatan kardeşler, "Tıbbi malzemeler ve hastane donanımı sağlayan aile şirketimizi elimizden aldılar. Annemiz de o dönem örgütle bağı olmadığı için bizim gibi tehditlere maruz kaldı. "Sizi rezil edeceğiz" mektupları göndererek yıldırma politikasıyla babamızın amcasından gelen aile şirketimizi elimizden aldılar. Yaklaşık 20 milyon dolar kaybımız oldu" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:24
  1. İstanbul
  2. Murat Develioğlu
  3. oktar örgütü
  4. Adnan Oktar örgütü

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