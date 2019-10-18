Mevsim geçişlerini yaşadığımız şu günlerde herkesin en çok muzdarip olduğu konu hapşırma ile başlayan balgam ve öksürüğe çeviren yaygın hastalıklardır. Bronşite de çevirdiği görülen bu tip hastalıkların önlemi önceden almak gerekir. Bir türlü geçmek bilmeyen öksürük ve balgam nasıl geçirilir? Öksürük ve balgama ne iyi gelir? İşte yanıtı...

Öksürüğü ve balgama iyi gelen doğal formüller

Öksürük problemine son vermek için öncelikle bu semptomun meydana gelmesine sebep olan faktörün ortaya çıkarılması, ardından bu faktöre yönelik tedavi uygulanması gerekir. Öksürük, soğuk algınlığı vb. bir enfeksiyona bağlı hastalık sebebi ile ortaya çıkmış ise aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla bu probleme son vermek mümkündür. Öksürüğe iyi gelen bitkiler, İbrahim Saraçoğlu başta olmak üzere uzmanların listelediği şekilde aşağıdaki gibidir:

Ihlamur çayı

Öksürük nasıl geçer dendiğinde akla gelen ilk formül sıcak bir ıhlamur çayı tüketmektir. Ihlamurun içerisinde bulunan bileşenler boğazdaki mukus tabakasını yumuşatarak öksürüğü keser. Özellikle hasta olunan dönemlerde günde 3-4 bardak ıhlamur çayı tüketerek öksürük probleminin önüne geçilebilir. Şeker, ıhlamur çayının içerisinde bulunan etkili bileşenler ile etkileşime girerek çayın etkisini azaltabilir. Bu sebeple ıhlamur çayını tatlandırmak için şeker yerine çaya bal ilave edilmesi tavsiye edilir.

Ekinezya çayı

Ekinezya bitkisi, ağırlıklı olarak üst solunum yollarında varlık gösteren hastalıkların sebep olduğu semptomların büyük bir çoğunluğunun önlenmesi ve geçirilmesi amacıyla tüketilir. Yapılan çalışmalar ile birlikte akciğer ve boğazlarda kendini gösteren iltihap problemi dolayısıyla ortaya çıkan hasarın, ekinezya bitkisinin düzenli kullanımı sayesinde önlenebildiği kanıtlanmıştır.

Zencefil

Zencefil, kuru öksürüğe iyi gelen bitki olarak tanımlanır. İçerisinde bulunan bileşenlerin antiinflamatuar etkileri sayesinde boğaz mukozasını yumuşatan ve öksürük başta olmak üzere boğazda meydana gelen tahriş vb. problemlerin de sona ermesini sağlayan zencefil, tek başına tüketilebileceği gibi farklı bitkilerle birlikte hazırlanan karışımları tüketildiğinde de benzer etki gösterir.

Zencefil, bal, karanfil

Bu 3 mucizevi besinin karışımından elde edilecek doğal kürün düzenli olarak tüketilmesi boğazları yumuşatır. Boğazların bu kürün tüketimi sayesinde yumuşaması ile birlikte öksürük ve benzeri problemlerin önüne geçilir.

Ayva çayı

Ayva çayı da öksürüğe iyi gelen bitki çayları arasındadır. Öksürüğe iyi gelen bitki çayı olarak tanımlanan ayva çayının bu etkisinden faydalanmak için çayın hazırlanması sırasında parçalanmamış ayva tohumunun kullanılması gerekir. 10 dakika kadar demlenen ayva çayının aşırıya kaçmamak kaydıyla yemeklerden yaklaşık 30 dakika kadar önce, hastalık dönemi boyunca tüketilmesi tavsiye edilir.

Sarımsak

Sarımsak, öksürüğe iyi gelen bitkiler listesinin ilk sıralarında yer alan mucizevi besinlerden bir tanesidir. Antiviral, antimikrobiyal ve antibakteriyel etkilere sahip olan oldukça güçlü bir enfeksiyon savaşçısı olarak tanımlanan sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirerek öksürük vb. problemlerin vücudun savunma mekanizmaları tarafından giderilmesini sağlar.

Bitki çayları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Öksürüğe iyi gelen bitki çaylarını tüketirken birtakım püf noktalara dikkat edilmesi gerekir. Söz konusu çayların içerisinde bulunan bileşenler, vücudun bu bileşenlerden bir tanesi de alerjisi olması durumunda alerjenler ile reaksiyon göstererek istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Dolayısıyla bu bitki çaylarını tüketmeden önce bir uzman görüşü alınması, uygulamanın bu uzman görüşünün ardından yapılması tavsiye edilir.

Özellikle uçucu bileşenler içeren bitki çayları ağzı kapalı fincanlarda muhafaza edilmelidir. Söz konusu bileşenlerin oksijen ile temas etmesi halinde gerçekleşmesi muhtemel reaksiyon, çayın etkilerinin azalmasına ya da yok olmasına sebep olabilir.

Uzmanlar, tedavi amaçlı tüketilen bitki çaylarına kesinlikle şeker ilavesi yapılmamasını öneriyor. Uzmanlar tarafından şeker, çayın bileşenlerinin etkilerini önleyebilecek bir etken olarak değerlendirilir.