0553 313 94 23

Öksürük ve balgama ne iyi gelir?

Mevsim geçişlerini yaşadığımız şu günlerde herkesin en çok muzdarip olduğu konu hapşırma ile başlayanbalgam ve öksürüğe çeviren yaygın hastalıklardır. Bronşite de çevirdiği görülen bu tip hastalıkların önlemi önceden almak gerekir. Bir türlü geçmek bilmeyen öksürük ve balgam nasıl geçirilir? Öksürük ve balgama ne iyi gelir? İşte yanıtı...

18 Ekim 2019 Cuma 16:32
Öksürük ve balgama ne iyi gelir?

Mevsim geçişlerini yaşadığımız şu günlerde herkesin en çok muzdarip olduğu konu hapşırma ile başlayan balgam ve öksürüğe çeviren yaygın hastalıklardır. Bronşite de çevirdiği görülen bu tip hastalıkların önlemi önceden almak gerekir. Bir türlü geçmek bilmeyen öksürük ve balgam nasıl geçirilir? Öksürük ve balgama ne iyi gelir? İşte yanıtı...

Öksürüğü ve balgama iyi gelen doğal formüller

Öksürük problemine son vermek için öncelikle bu semptomun meydana gelmesine sebep olan faktörün ortaya çıkarılması, ardından bu faktöre yönelik tedavi uygulanması gerekir. Öksürük, soğuk algınlığı vb. bir enfeksiyona bağlı hastalık sebebi ile ortaya çıkmış ise aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla bu probleme son vermek mümkündür. Öksürüğe iyi gelen bitkiler, İbrahim Saraçoğlu başta olmak üzere uzmanların listelediği şekilde aşağıdaki gibidir:

Ihlamur çayı

Öksürük nasıl geçer dendiğinde akla gelen ilk formül sıcak bir ıhlamur çayı tüketmektir. Ihlamurun içerisinde bulunan bileşenler boğazdaki mukus tabakasını yumuşatarak öksürüğü keser. Özellikle hasta olunan dönemlerde günde 3-4 bardak ıhlamur çayı tüketerek öksürük probleminin önüne geçilebilir. Şeker, ıhlamur çayının içerisinde bulunan etkili bileşenler ile etkileşime girerek çayın etkisini azaltabilir. Bu sebeple ıhlamur çayını tatlandırmak için şeker yerine çaya bal ilave edilmesi tavsiye edilir.

Ekinezya çayı

Ekinezya bitkisi, ağırlıklı olarak üst solunum yollarında varlık gösteren hastalıkların sebep olduğu semptomların büyük bir çoğunluğunun önlenmesi ve geçirilmesi amacıyla tüketilir. Yapılan çalışmalar ile birlikte akciğer ve boğazlarda kendini gösteren iltihap problemi dolayısıyla ortaya çıkan hasarın, ekinezya bitkisinin düzenli kullanımı sayesinde önlenebildiği kanıtlanmıştır.

Zencefil

Zencefil, kuru öksürüğe iyi gelen bitki olarak tanımlanır. İçerisinde bulunan bileşenlerin antiinflamatuar etkileri sayesinde boğaz mukozasını yumuşatan ve öksürük başta olmak üzere boğazda meydana gelen tahriş vb. problemlerin de sona ermesini sağlayan zencefil, tek başına tüketilebileceği gibi farklı bitkilerle birlikte hazırlanan karışımları tüketildiğinde de benzer etki gösterir.

Zencefil, bal, karanfil

Bu 3 mucizevi besinin karışımından elde edilecek doğal kürün düzenli olarak tüketilmesi boğazları yumuşatır. Boğazların bu kürün tüketimi sayesinde yumuşaması ile birlikte öksürük ve benzeri problemlerin önüne geçilir.

Ayva çayı

Ayva çayı da öksürüğe iyi gelen bitki çayları arasındadır. Öksürüğe iyi gelen bitki çayı olarak tanımlanan ayva çayının bu etkisinden faydalanmak için çayın hazırlanması sırasında parçalanmamış ayva tohumunun kullanılması gerekir. 10 dakika kadar demlenen ayva çayının aşırıya kaçmamak kaydıyla yemeklerden yaklaşık 30 dakika kadar önce, hastalık dönemi boyunca tüketilmesi tavsiye edilir.

Sarımsak

Sarımsak, öksürüğe iyi gelen bitkiler listesinin ilk sıralarında yer alan mucizevi besinlerden bir tanesidir. Antiviral, antimikrobiyal ve antibakteriyel etkilere sahip olan oldukça güçlü bir enfeksiyon savaşçısı olarak tanımlanan sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirerek öksürük vb. problemlerin vücudun savunma mekanizmaları tarafından giderilmesini sağlar.

Bitki çayları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Öksürüğe iyi gelen bitki çaylarını tüketirken birtakım püf noktalara dikkat edilmesi gerekir. Söz konusu çayların içerisinde bulunan bileşenler, vücudun bu bileşenlerden bir tanesi de alerjisi olması durumunda alerjenler ile reaksiyon göstererek istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Dolayısıyla bu bitki çaylarını tüketmeden önce bir uzman görüşü alınması, uygulamanın bu uzman görüşünün ardından yapılması tavsiye edilir.

Özellikle uçucu bileşenler içeren bitki çayları ağzı kapalı fincanlarda muhafaza edilmelidir. Söz konusu bileşenlerin oksijen ile temas etmesi halinde gerçekleşmesi muhtemel reaksiyon, çayın etkilerinin azalmasına ya da yok olmasına sebep olabilir.

Uzmanlar, tedavi amaçlı tüketilen bitki çaylarına kesinlikle şeker ilavesi yapılmamasını öneriyor. Uzmanlar tarafından şeker, çayın bileşenlerinin etkilerini önleyebilecek bir etken olarak değerlendirilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 16:32
  1. öksürük için bal ve limon
  2. öksürük
  3. Öksürüğü ve balgam
  4. Öksürüğü ve balgama ne iyi gelir
  5. Öksürüğü ve balgamı ne geçirir
  6. Öksürüğü ve balgam nasıl geçer
  7. Öksürüğü ve balgam için çay
  8. bitki çaylarının faydaları
  9. bitki çayı
  10. bitki çayları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı hangi şartları kesilir?
    1. Ölüm aylığı alma şartları nelerdir?..
    2. Nuri Pakdil özel izinle oraya..
    3. Edirne'de yüzlerce kaçak göçmen..
    4. Gelin görümce fuhuş yaptırdığı..
    5. Davutoğlu harekete geçti! O ilde..
    6. Çocukların oynadığı maytap patladı: 4..
    7. Anlaşma sonrası Macron'dan flaş açıklama
    8. Başkan Erdoğan net rakamı duyurdu:..
    9. Askere gidenler işsizlik maaşı almaya..
    10. Eskişehir'de kaçak silah operasyonu! 7..
    11. Nuri Pakdil'in vefatından 10 dakika..
    12. Rusya'da Birinci Petro dönemine ait..
    13. Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı:..
    14. Beyaz Saray'dan flaş Türkiye..
    15. Almanya'da polis izledi, PKK'lılar..
    16. Esenler otogar giriş ücreti ne kadar?
    17. Ekrem İmamoğlu’nun ‘halk sütü’..
    18. Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Öksürük ve balgama ne iyi gelir?
    20. Uzman isimlerden kritik uyarı: Türkiye..
    21. Trump'ın hamlesine karşı AB'den tehdit!
    22. Tel Abyad'da terörden uzak ilk cuma..
    23. Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır?..
    24. Avrupalı liderlerden Erdoğan kararı
    25. Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı..
    26. Kıbrıs 4.2'lik depremle sallandı!
    27. Yeni partide ismi geçen Hüseyin..
    28. Mike Pompeo, Türkiye'den ayrılıp..
    29. El Mücib ne demek? El Mücib anlamı..
    30. Sovyetler Birliği'nin son lideri..
    Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
    Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2019
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap