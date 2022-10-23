Öksürük şurubu zehirli çıktı! Herkesi tedirgin eden o şurup toplatılıyor
Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Endonezya'da 99 çocuğun zehirli şurup yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Endonezya'da 99 çocuğun zehirli şurup yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu. Güllüoğlu, "Endonezya'da 260 çocuğun etkilendiği öksürük şurubu vakasında ne yazık ki 99 çocuk hayatını kaybetti. Daha önce benzeri bir olay Gambiya'da yaşandı. Hindistan menşeili bazı şuruplarda ilaç yerine çocukları öldüren zehirli madde tespit edildi. Gambiya ve Endonezya'da çocukları ölüme götüren öksürük şurupları toplatılıyor" dedi.