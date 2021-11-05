  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri heyecanı
Spor

Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri heyecanı

Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri, Antalya'da düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:12:00 -
Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri heyecanı

Okçulukta 2021 Türkiye Kupası Final Yarışmaları, 20-21 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finaller, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Finallere 2021 Türkiye sıralamasına göre makaralı ve olimpik yay kategorilerinde ilk 8'de yer alan sporcular katılabilecek. Yarışmada birincilere 2 bin 500, ikincilere 2 bin ve üçüncü olan sporculara bin 500 lira para ödülü verilecek.

Türkiye Kupası Finalleri'nde federasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolü uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Gündem

Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir

İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı, mücadele ortağı Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Sav..
Abdulkadir Selvi açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Abdulkadir Selvi açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Gazeteci Yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde durulduğunu b..
Tarladan çıkan patates ürküttü!
Aktüel

Tarladan çıkan patates ürküttü!

Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde yaşayan bir çiftçinin bahçesinde bulduğu yaklaşık 8 kilogramlık dev patates ürküttü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay