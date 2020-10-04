  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Okçuluk: Uluslararası Antalya Challenge Yarışması
Spor

Okçuluk: Uluslararası Antalya Challenge Yarışması

Türk sporcu Evren Çağıran, gümüş madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:42:59 -
Okçuluk: Uluslararası Antalya Challenge Yarışması

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) dönemindeki ilk uluslararası okçuluk şampiyonası olan Uluslararası Antalya Challenge Yarışması final atışlarıyla sona erdi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde üç gün süren organizasyona 13 ülkeden 107 sporcu katıldı.

Erkekler makaralı yay finalinde Polonyalı rakibi Lukasz Przybylski'ye kaybeden Türk sporcu Evren Çağıran, gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları ve plaketleri törenle verildi.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu katıldı.


Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nda dereceler şöyle oluştu:

- Makaralı yay

Kadınlar

1- Andrea Marcos (İspanya)

2- Elizaveta Knyazeva (Rusya)

3- Natalia Avdeeva (Rusya)

Erkekler

1- Lukasz Przybylski (Polonya)

2- Evren Çağıran (Türkiye)

3- Anton Bulaev (Rusya)

- Klasik yay

Kadınlar

1- Magdalena Smialkowska (Polonya)

2- Sandra Cebrian (İspanya)

3- Lucilla Boari (İtalya)

Erkekler

1- Artem Makhnenko (Rusya)

2- Alessandro Paoli (İtalya)

3- Galsan Bazarzhapov (Rusya)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti! Yeni Akit, Gökhan Yavuzel'in skandal görüntülerine ulaştı
Gündem

Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti! Yeni Akit, Gökhan Yavuzel'in skandal görüntülerine ulaştı

Yeni Akit, yayınladığı bir video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden sözde yazar Gökhan Yavuzel'in terör örgütü PKK'nın der..
Azeycan’dan acı haber!
Gündem

Azeycan’dan acı haber!

İşgalci Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye füzelerle saldırısı sonucu 22 sivil hayatını kaybederken 74 sivilde yar..
Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız
Ekonomi

Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin her alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay