Okan Şenozan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey Okan Şenozan mu?

Uyanış: Büyük Selçuklu 25. bölüm bu akşam izleyici ile buluşuyor. Büyük Selçukluyu yıkmaya yeminli Batınilerin lideri Hasan Sabbah, bir yandan Bizanslılar diğer yandan Sultan Melikşah’ı köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Sencer ise Türk Beylerine yapılan saldırı sonrası çok zor duruma düştü. Tekiş ise Selçuklu’nun başına geçmek için Hasan Sabbah ile kirli ittifakına devam ederken, Çaka Bey karekteri de diziye dahil oluyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey Okan Şenozan mu? Okan Şenozan kimdir, nerelidir?

Okan Şenozan kimdir?

Okan Şenozan 29 Mart 1968 tarihide Ankara’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da okudu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra Ardından Devlet Tiyatroları'nda görev almaya başladı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. . Çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki kızı vardır. Okan Şenozan, 2011-2018 arası Beni Affet dizisinde Şahin Ayaz karakterini, 2018’den sonra Halka Beni Bırakma rol aldığı canlandırdı. Okan Şenozan oynadığı tiyatro oyunları şunlardır: Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe / Oyuncu- 2016, Romeo ile Juliet / Tybalt - 1995, Bizim Yunus / Oyuncu

Okan Şenozan oynadığı diziler

Beni Bırakma (Orhan, TV Dizisi 2018-2020)

Halka (Külçe, TV Dizisi 2018)

Beni Affet (Şahin, 8 Sezon, TV Dizisi 2011-2018)

Unutma Beni (6 Sezon, Muzaffer, TV Dizisi 2008-2014)

Bizim Evin Halleri (Sayhan, TV Dizisi 2008)

Ne Seninle Ne Sensiz (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2005)

Sahra (Sinan, TV Dizisi 2004)

Bizim Evin Halleri (Sayhan Kiziroğlu, TV Dizisi 2000)

Çaka Bey kimdir?

Çaka Bey ö. 1092, Selçuklu komutanı ve denizcisidir. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından Selçukluların Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde Smirni merkezli bağımsız bir beylik kurmuştur. Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul edilmektedir.

1071 yılı sonrasında Anadolu'ya yapılan Selçuklu akınlarına katılan ve 1078 civarında Bizans İmparatorluğu'na esir düşen Çaka Bey, İmparator III. Nikiforos'un dikkatini çekerek protonobilissimus unvanıyla saraya alındı. 1081'de I. Aleksios'un imparator olmasıyla, kendisine verilen unvan ve ayrıcalıkların geri alınması sebebiyle saraydan ayrıldı. Aynı yıl, İzmir tarihindeki ilk Türk hâkimiyetini sağladı. Bir müddet sonra sınırlarını genişleterek Ege Denizi'ndeki bazı adalar ile denizin kıyı şeridindeki bazı yerlerde hâkimiyet kurdu. 1092 yılı civarında, Abidos'u kuşattı, fakat Bizans İmparatoru I. Aleksios'un Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan'ı kışkırtması üzerine Kılıç Arslan tarafından öldürüldü ve kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. 1081 yılında İzmir'de kurulan Çaka Beyliği, 1093 yılında Bizanslılar tarafından yıkıldı.