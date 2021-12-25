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Spor Okan Kocuk geri mi dönüyor?
Spor

Okan Kocuk geri mi dönüyor?

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın sakatlığı sebebiyle kaleye geçen İsmail Çipe, performansıyla geçerli not alamadı. Mart’tan önce dönmesi zor görünen Muslera’nın yokluğunda kaleyi sağlama almak isteyen Cimbom, sezon başında kiralık olarak Giresun’a gönderdiği Okan Kocuk’u geri çağırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 16:52:00 -
Okan Kocuk geri mi dönüyor?

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın sakatlığı sebebiyle kaleye geçen İsmail Çipe, performansıyla geçerli not alamadı. Mart’tan önce dönmesi zor görünen Muslera’nın yokluğunda kaleyi sağlama almak isteyen Cimbom, sezon başında kiralık olarak Giresun’a gönderdiği Okan Kocuk’u geri çağırma kararı aldı. 

Okan’ın sözleşmesinde geri çağırma maddesi bulunmamasına rağmen daha önce Galatasaray’a yardımcı oluruz şeklinde açıklama yapan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Sarı-Kırmızılı yönetimden gelen talebi olumlu karşıladı.

Devre arasında takıma takviye yapmak için bütçe ayıran Başkan Burak Elmas ve yönetimi, böylelikle kaleci sorununu para harcamadan çözdü. Böylelikle Okan, yarım sezonun ardından yuvasına dönmüş oldu.

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