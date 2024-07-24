Okan Hoca gönderdi: Çok sevdiği Galatasaray'a sessiz veda

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren ve yeniden Galatasaray'a dönen Kazımcan Karataş, Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer aldı. Galatasaray formasını bu sezon giymesi beklenmeyen Kazımcan Karataş'ın kiralık olarak takımdan gönderileceği iddia edildi. Okan Buruk'un da genç oyuncu Kazımcan Karataş'ın gelişimine devam edebilmesi için kiralık transfere onay verdiği ortaya çıktı.

Yeni sezon için kadro planlamasına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un genç isim Kazımcan Karataş'ı takımda düşünmediği ortaya çıktı.

2022 yılında Galatasaray'a transfer olan ve A Takım'da kısıtlı süreler alabilien Kazımcan Karataş geride bıraktığımız sezonu Ankaragücü'nde geçirmiş ve yeniden sarı-kırmızılı takıma geri dönmüştü. Okan Buruk, Kazımcan Karataş'ın gelişimine devam edebilmesi için genç oyuncunun yeniden kiralık gönderilmesine onay verdi.

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan açıklamasında, ''Son dakika olarak söyleyeyim. Kazımcan Karataş, Rusya'ya gidiyor. Takım ismini öğrenemedim ama yeni sezonda Rusya'da olacak. Galatasaray'da olmadı. Muhtemelen kiralık gidecek" ifadelerini kullandı.

Kazımcan Karataş, 2023-2024 sezonunda hem Galatasaray hem de Ankaragücü formalarıyla 24 maçta görev aldı. Kazımcan Karataş söz konusu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

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1.15 milyon Euro bedelle Altay'dan, Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın, sarı-kırmızılı ekiple mevcut mukavelesi 2027 yılında sona erecek.