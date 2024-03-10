Okan Buruk'un elindeki kozlar çoğaldıkça çoğalıyor! İşte yeni jokeri...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray kadrosundaki eksikliklerin dezavantajını avantaja çevirdi ve takıma bir joker daha kazandırdı. Okan Buruk sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşanacak bölgeler nokta atışı koyduğu oyuncularla adeta satranç oynuyor.

JOKER BERKAN BEĞENİ TOPLADI

Daha önce Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı joker olarak başka mevkilerde deneyen Buruk, şimdi de Berkan Kutlu'yu kendi bölgesi olmayan defans hattında denedi. Başarılı orta saha oyuncusu daha önce sol bekte oynamış ve bölgesi olmamasına rağmen vasatın üstünde bir performans sergileyerek ihtiyacı tamamlamıştı. Berkan Kutlu dün de Rizespor karşılaşmasında stoper olarak görev yaptı ve performansıyla beğeni topladı.

KASIMPAŞA MÜCADELESİNDE DE STOPER OYNAYABİLİR

Savunmada sakatlık problemlerinin devam ettiği Galatasaray'da defans hattı dezavantaja dönüştü derken işler tersine döndü ve Berkan Kutlu'nun başarılı performansı takımı ve Buruk'u rahatlattı. Bu performansı sebebiyle Berkan'a Kasımpaşa maçında da stoperde görev verilebileceği öngörülüyor.