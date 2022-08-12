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Spor Okan Buruk'tan şaşırtan Gomis kararı!
Spor

Okan Buruk'tan şaşırtan Gomis kararı!

Galatasaray'da yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gomis hakkında nihai karar verildi. Antalyaspor maçında oyuna girdikten dakikalar sonra golünü atan ve takımına 3 puanı kazandıran Fransız golcü için Okan Buruk'tan şaşırtan bir rapor çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:25:00 -
Okan Buruk'tan şaşırtan Gomis kararı!

Galatasaray'da yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gomis hakkında nihai karar verildi. Antalyaspor maçında oyuna girdikten dakikalar sonra golünü atan ve takımına 3 puanı kazandıran Fransız golcü için Okan Buruk'tan şaşırtan bir rapor çıktı.

Galatasaray'da Seferovic ve Mertens transferinin ardından Icardi için de nabız yoklanırken Gomis'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Burak Elmas yönetiminin 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız golcü için Okan Buruk kararını verdi.

OKAN BURUK BEKLENMEYENİ YAPTI
Galatasaray'da forvet mevkisinin kalabalık olmasından dolayı Gomis ile yolların ayrılması beklense de Okan Buruk'tan şaşırtan bir rapor çıktı. Başkan Dursun Özbek ile konuşan tecrübeli teknik adam, Gomis'in takımda kalması yönünde bir konuşma gerçekleştirdi.

TECRÜBESİNDEN FAYDALANACAK
Okan Buruk, Gomis'in hem tecrübesinden hem de bitirici vuruşundan faydalanmak için takımda 1 yıl daha kalması gerektiğini söyledi. Dursun Özbek'in de bu rapora olumlu yaklaşmasının ardından Gomis takımda kaldı.

 


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