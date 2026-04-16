Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, puan kayıplarının sorumluluğunu üstlendi. Buruk, “Puan kayıplarını birine yükleyeceksek o teknik direktördür. Hataların sorumlusu benim. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte üst üste 4 yıl şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 30’uncu haftasında 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başından bu yana yoğun bir fikstürlerinin olduğunu ancak bu dönemde biraz rahatladıklarını belirten Okan Buruk, “Biraz rahatladık fikstür olarak. Sezon başından beri çok yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda da bu tür organizasyonları yapmak istiyoruz. Bu hafta arası maç olmadığı için rahatız. Galatasaray taraftarı, bize her zaman destek veriyor. Biz de onlara layık olmak için sezon başından büyük emek sarf ediyoruz. Yaklaşık 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de Türkiye Kupası, burada hedeflerimize gitmek için önemli bir yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçen senelere göre bir Türk takımının yakaladığı en yüksek performanslardan biriydi. Daha yukarıya da gitmek isterdik. Buna yaklaştığımız bir yer oldu ama Liverpool’a elendikten sonra lige döndük. Milli takım arası geçirdik. Üstüne 3 tane çok zor fikstürümüz vardı. Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları ile içerde Kocaelispor maçı. Bu aya geldiğimizde, bu kadar maç oynamak oyuncuları hem psikolojik hem de fiziksel anlamda yıpratabiliyor. Osimhen’in sakatlığı, Asprilla’nın Göztepe maçında sakatlığı, Lang’ın parmağının kopması, Yunus’un sakatlıkları yani bir yandan tabii ki hem yarım oyuncular hem eksik olan oyuncular, aynı oyuncu grubunun üstüne yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor. Zorlandığımız maçlar olabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA YÜZDE 100 İNANIYORUM’

Taraftarlarıyla birlikte 4 yıl üst üste şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Buruk, “Pozitif anlamda bakarsak ligde lider durumdayız, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Son 5 haftaya girdik. Bütün ipler bizim elimizde. Ben her zaman olduğu gibi oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir. Puan kayıplarını birine yükleyeceksek o tabii ki teknik direktördür. Benim hatalarım, her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar böyle oldu. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok. Bundan sonra bizim için önemli bir fikstür. Önümüzdeki hafta Türkiye Kupası maçı var. Ama onun dışında lig maçlarına çok daha net bir şekilde hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray bundan önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yine şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net şekilde gösteriyor. Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara’da yanımızda olacaklar. Sonra derbide yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte bu zamana kadar çok yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi’ne baktığımızda belki de bütün dünyanın ilgisini çeken, herkesin hayranlıkla baktığı bir stadımız var. Net bir şekilde lige odaklanıp, şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz, en başta taraftarımıza. Başkan ve yönetim maddi, manevi takıma destek veriyor. Yine başaracağız. Bundan şüphemiz yok. Kafamızda bunun dışında bir düşünce yok. Moralimizi bozmuyoruz, hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, takımı, oyunu ve şampiyonluğumuzu düşünüyoruz, inşallah buna da ulaşacağız” diye konuştu.

‘MADRİD İÇİN MBAPPE NEYSE, BAYERN İÇİN KANE NEYSE OSİMHEN DE GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR’

Osimhen’in takım için önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, takımda mental olarak bir doygunluk olmadığını dile getirdi. Okan Buruk, “Bunun olmadığını net bir şekilde gösteriyoruz. Bu döneme geldiğimizde ligde birinci durumdaysak, Türkiye Kupası’nda çeyrek finaldeysek, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’yı gördüysek bu takımın mental olarak bir doygunluğu yok. Sadece fiziksel olarak yorgunluklar var. Sakatlıklar oluyor. Bu döneme geldiğimizde her oyuncunun yüzde 100 performansında olmadığı oluyor. Birçok oyuncumuz ağrılarıyla oynadı. Lang’ta bunu yaşıyoruz. Parmağı dikildi ve oynamaya çalışıyor. Bu döneme geldiğinizde dünyada birçok takım zorlanıyor. Premier Lig şampiyonu, LaLİga şampiyonu da bu anlamda zorlanabiliyor. Çok yoğun bir fikstür var. Bu fikstür içinde inişler, çıkışlar olacak. Önemli olan biz, o fikstürü atlattık. Şimdi haftada tek maç, mental yorgunluktan çok ben oyuncuların genel performanslarından çok memnunum. Şanssızlıklar var. Osimhen’in sakatlanması… Osimhen’in üçüncü sakatlığı. Osimhen’in olmadığı üçüncü bölüm. Bir bölümde takımın çok iyi performans verdiğini söyleyebiliriz. Bazı oyuncular, takımlar çok önemli ve değerlidir. Dün Bayern Münih - Real Madrid maçını seyrettik. Madrid için Mbappe neyse, Bayern için Kane neyse Osimhen de Galatasaray için çok önemlidir. Yani buraları oynamak istiyorsanız çok güçlü oyuncularla oynamanız gerekiyor. Sakatlıklar, mental yorgunluklar olabiliyor. Biz aynı şekilde açız, istekliyiz. Her şeyden çok şampiyon olmayı istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor. Onları birinci sıraya koyarım” şeklinde konuştu.

‘OYUNCULARI KIRMADIKÇA, KİMSEYİ EZMEDİKÇE ELEŞTİRİ HER ZAMAN OLACAK’

Bu sezon eleştiri kadar övgü aldıklarını da söyleyen Okan Buruk, “Sanal medyadaki eleştirileri anlamak, kabul etmek lazım ama bizim işimiz sanal medyadaki eleştirileri dinlemek değil. Oraları göreceğiz, kabul edeceğiz. Bunların hepsi olacak. Hepsine çok fazla saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe eleştiri her zaman olacak. Çok fazla övgü de aldık. Bu övgüyü alıyorsanız, eleştiriyi de almak zorundasınız. Sadece takım bir beraberlik aldığında çok farklı haberler çıkıyor. Her şeye aynı şekilde işleyen düzen; iyi gittiğinizde farklı, kötü gittiğinizde farklı yorumlanıyor. Biz ligde birinci durumdayız. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Pozitif anlamda düşünecek bir takım varsa o en başta Galatasaray’dır. En şanslı, en önde olan Galatasaray’dır. Galatasaraylı oyunculardır, Galatasaray’ın teknik direktörüdür. Bunun dışında kafamızda bir şey yok. Bizim bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu da her zaman olduğu gibi yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncularımla birlikte inandık, bu yolda aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

‘OSİMHEN, DÜN BÜYÜK BİR BÖLÜMDE TAKIMLA ÇALIŞTI’

Takımın yıldız ismi Victor Osimhen’in dün yapılan antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştığını belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Osimhen, dün büyük bir bölümde takımla çalıştı. Uzun bir antrenman yaptı. Fiziksel olarak iyi. Her oyuncunun katılması takıma olumlu yansıyor. Osimhen buradaki lokomotiflerden birisi. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum, bütün oyuncularımın takım içinde olması çok önemli. Onların antrenman performansları çok önemli. Osimhen’in antrenmana çıkması pozitif anlamda takımın enerjisini arttırıyor. Hafta sonu için de bugün ve yarın bakacağız. Ankara’ya götürüp, götürmeyeceğimize karar vereceğiz.”

‘EN ÇOK VERİM ALDIĞIMIZ SİSTEM NEYSE ONU UYGULUYORUZ’

Maçlardan önce kamp yapmadıklarını ve buna devam edeceklerini dile getiren Okan Buruk, şöyle konuştu:

“Biz her sene bunu yapıyoruz. Florya’da da taraftarımız bize destek verdi. Bunu bazen stadyumda bazen antrenman sahasında yaptık. Bizim işleyen bir düzenimiz var. En çok verim aldığımız sistem neyse onu uyguluyoruz. Hiçbir derbi maçta kamp yapmadık. 4 senedir burada Fenerbahçe maçlarını da sayabilirsiniz. İçeride, dışarıda hiçbirinde kamp yapmadık. Şu anda düşüncemiz aynı düzeni devam ettirmek. Konsantrasyon, disiplin olarak son 4 hafta çok önemli. O yüzden oyuncularımızla birlikte çok daha disiplinli, çok daha konsantre, dört haftayı kazanabilecek şekilde, konfor alanımızdan fedakarlık edip sadece lige ve iki tane kupa var önümüzde. İki kupayı kazanmaya odaklanacağız.”

Tecrübeli teknik adam, ‘oyuncular şampiyonluk sözü verdi mi?’ sorusu üzerine sözlerini şöyle noktaladı:

“Oyuncular, sezon başında imzayı atarken şampiyonluk sözünü verdiler. Onu da yerine getirecekler.”