Okan Buruk’a tahammül edilir mi?
Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor galibiyeti sonrası kendi evinde kapalı gişe oynadığı Giresunspor’a karşı çok kötü bir futbol sergiledi ve rakibine boyun eğdi..
Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor galibiyeti sonrası kendi evinde kapalı gişe oynadığı Giresunspor’a karşı çok kötü bir futbol sergiledi ve rakibine boyun eğdi..
Elbette maç sonu Okan Buruk’un hakemi ve oyuncuların performanslarını eleştiren ifadeleri çok erken bir açıklamalar bütünü olarak karşımızda duruyor...
YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın - Aile
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi
Kadın - Aile
Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?
Aktüel
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?