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Spor Okan Buruk’a tahammül edilir mi?
Spor

Okan Buruk’a tahammül edilir mi?

Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor galibiyeti sonrası kendi evinde kapalı gişe oynadığı Giresunspor’a karşı çok kötü bir futbol sergiledi ve rakibine boyun eğdi..

Yeniakit Publisher
2022-08-16 15:38:00 -
Okan Buruk’a tahammül edilir mi?

Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor galibiyeti sonrası kendi evinde kapalı gişe oynadığı Giresunspor’a karşı çok kötü bir futbol sergiledi ve rakibine boyun eğdi..

Elbette maç sonu Okan Buruk’un hakemi ve oyuncuların performanslarını eleştiren ifadeleri çok erken bir açıklamalar bütünü olarak karşımızda duruyor...

 

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Yorumlar

Mehmet

Ne diyecekti vardakilere işinizi yapmayınmı bu vardakiler ya yaptığı işi bilmiyorlar yada niyetleri kötü işin başınında gs yumruğunu masayamı vuracak yoksa vardakine vuracak işnin başında vursun
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