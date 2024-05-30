Okan Buruk'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Geçtiğimiz yıl İtalyan takımlarıyla ismi geçen Okan Buruk için son iddia Fransa'dan geldi. Bu sezon umduğunu bulamayan Marsilya kulübünün, eğer Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'yu ikna edemezse Okan Buruk ile görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

GALATASARAY YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEK

Öte yandan, Galatasaray yönetiminin de iki yıldır kulübü rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk'a yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı ve tecrübeli teknik adamın maaşında da büyük bir artışa gidileceği öğrenildi.

Daha önce Avrupa'da takım çalıştırma hedefi olduğunu söyleyen Buruk ise şu aşamada Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor.