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Spor Okan Buruk, transfer ateşini yaktı! Düğmeye artık basıldı...
Spor

Okan Buruk, transfer ateşini yaktı! Düğmeye artık basıldı...

Yeniakit Publisher
2023-06-09 00:32:00 -
Okan Buruk, transfer ateşini yaktı! Düğmeye artık basıldı...

Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tarihinde 23. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları da başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, son dönemde adı Galatasaray ile anılan Youri Tielemans için taraftarları harekete geçirdi. Buruk'un çağrısının ardından Belçikalı yıldızın Instagram hesabı yorum yağmuruna tutuldu.

Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tarihinde 23. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları da başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, son dönemde adı Galatasaray ile anılan Youri Tielemans için taraftarları harekete geçirdi. Buruk'un çağrısının ardından Belçikalı yıldızın Instagram hesabı yorum yağmuruna tutuldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk kutlamalarını taçlandırmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar, gelen zaferin ardından gözünü transfer ve Şampiyonlar Ligi'ne dikti.

Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'un canlı yayınına konuk oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, son dönemde adı sarı - kırmızılılarla anılan dünyaca ünlü futbolcu Youri Tielemans için taraftarları harekete geçirdi. Transfer için konuşan Buruk, "Tielemans için 'Come to Galatasaray' kampanyası başlatalım." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un bu isteği sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, yıldız ismin Instagram hesabındaki son gönderileri yorum yağmuruna tuttu. Başarılı hocanın talebi doğrultusunda harekete geçen taraftarlar 10 dakika içerisinde oyuncunun son gönderisine 20 bin yorum yaptı.
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