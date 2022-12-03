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Spor Okan Buruk, Mauro Icardi ile ilgili kötü haberi duyurdu
Spor

Okan Buruk, Mauro Icardi ile ilgili kötü haberi duyurdu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Icardi ve Torreira'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 21:26:00 - 2022-12-03 21:40:05

Hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk canlı yayında açıklamalarda bulundu. Icardi ve Torreira'nın sakatlıklarına değinen Buruk, "Sergio Oliveira ve Icardi'nin sakatlıkları bizi üzdü, düşündürdü. Dönüş süreleri yaklaşık 3-4 haftayı bulacak." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rayo Vallecano'ya 1-0 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Icardi ve Torreira'nın sakatlıklarına değinen Buruk, futbolcuların dönüş sürelerini verdi.

Dönüş süreleri yaklaşık 3-4 haftayı bulacak

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Oliveira ve Icardi'de bu başımıza geldi. Sergio Oliveira ve Icardi'nin sakatlıkları bizi üzdü, düşündürdü. Dönüş süreleri yaklaşık 3-4 haftayı bulacak. Midtsjö hastalandı, bugün oynamadı. Eksiklerimiz var. Mathias daha önce sakatlandı. Hamza'nın sakatlığı vardı, birçok eksiğimiz var. Dünya Kupası'ndan elenenler gelecek, onları adapte etmek bizim için önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un açıklamalarının devamı şöyle:

"Öncelikle bugün 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü, bunu engelleri aşanların günü olarak kabul ediyoruz. Bugün bu tür bir maç oynamak bizim için sevindirici. Stat ve seyirci atmosferi olunca hazırlık maçlarını oynamak daha değerli oluyor. Oynamayan oyuncuları için çok faydalı olacağını düşünüyordum. Bugün bunu gördük. Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı. Önemli olan hazırlık maçı oynamaktı. Yoğun antrenmanlar yaptık. Bu maç kondisyonunu oyunculara vermek önemliydi.

"BAkademi ve camia için önemli"

İki takım da iyi şeyler yaptı. Temiz bir maç oldu. Bizim için sevindirici. Patrick van Aanholt ve Okan haricinde 2000'den sonra doğanlarla bitirdik maçı. Galatasaray'ın geleceğini gördük sahada. Onları da sahada görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Ben de oradan geliyorum. Benim için çok önemli. Akademi ve camia için önemli. Taraftarımıza tekrar teşekkür ederim bize destek verdiler.

"Kaliteli takımlar birbiriyle oynayınca oyun ortaya çıkacaktır"

Beklentinin altında başladı. Kötü başladı turnuva. Bu tabii ki bir süreç. İlk iki maçları beğenmedik. 3. maçlar heyecanlı maçlar oldu. Bundan sonra son 16, çeyrek finalde kalite artacaktır. Takımlar önce kaybetmemeyim üzerinden oynuyor. Şu anda Dünya Kupası'nda Türkiye Ligi'nden daha altta görebiliriz. Herkes kaybetmemek için mücadele veriyor. Kaliteli takımlar birbiriyle oynayınca oyun ortaya çıkacaktır. Çok net bu takım turnuvayı kazanır diyebileceğimiz bir oyun görmedik. Ama bundan sonra daha farklı olacaktır."

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