Okan Buruk istedi, yönetim düğmeye bastı!

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken Okan Buruk; Cenk Ergün ve Erden Timur'a o isim için flaş bir talepte bulundu.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yoğun bir kamp dönemi geçiriyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'yı kadrosuna katan Galatasaray'da transferde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Aslan'ın gündeminde Umut Bozok, William Carvalho, Sergio Oliveira, Joao Mario, Denayer gibi önemli yıldızlar bulunuyor. Gelecek sezon şampiyonluğu kaptırmak istemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün'ün öncülük ettiği çalışmalarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Özellikle Okan Buruk'un zaman zaman 4-4-2 sistemine de dönebiliriz açıklamasın ardından kanat beklerinin önemi arttı. Sol bek ve sağ bek için arayışlara devam eden yönetim özellikle bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına sol bek olarak Yanis Hamache geldi.

A Spor'a göre; Boavista forması giyen Cezayirli futbolcu özellikle hücum gücü ile dikkat çekiyor. Yanis Hamache'nin sözleşmesi kulübüyle 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

YANIS HAMACHE KİMDİR?

13 Temmuz 1999 doğumlu olan 22 yaşındaki Cezayirli futbolcu Portekiz ekibi ile 57 maça çıktı. Hamache bu karşılaşmalarda 6 gol, 10 asist üretti. Hamache, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca sol ön kanat bölgesinde de forma giyebiliyor.