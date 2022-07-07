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Spor Okan Buruk ille de İsviçreli diyor!
Spor

Okan Buruk ille de İsviçreli diyor!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk forvet hattı için Seferovic'i istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 13:38:00 -
Okan Buruk ille de İsviçreli diyor!

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk forvet hattı için Seferovic'i istiyor. Yönetim, Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli golcüsü Haris Seferovic için girişimlerde buunuyor. Sarı-Kırmızılı takım, Başakşehir'in de istediği golcüyü kiralık satınalma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da transferde atağa kalktı. Sarı-Kırmızılı takım Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli golcüsü Haris Seferovic için girişimlerde buunuyor. Sarı-Kırmızılı takım, Başakşehir'in de istediği golcüyü kiralık satınalma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

6 milyon Euro istiyorlar

Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor. Benfica ise gözden çıkardığı İsviçreli golcü için Sarı-Kırmızılı takımdan 6 milyon Euro talep ediyor.

İki takım arasındaki pazarlıklar devam ederken Seferovic Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Fanatik'e göre; Portekiz kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü aynı zamanda İsviçre Milli Takım forması giyiyor. Geçen sezon toplamda 15 maçta süre alan Seferovic, 5 gol atmıştı.

 

 

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