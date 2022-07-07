Okan Buruk ille de İsviçreli diyor!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk forvet hattı için Seferovic'i istiyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk forvet hattı için Seferovic'i istiyor. Yönetim, Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli golcüsü Haris Seferovic için girişimlerde buunuyor. Sarı-Kırmızılı takım, Başakşehir'in de istediği golcüyü kiralık satınalma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'da transferde atağa kalktı. Sarı-Kırmızılı takım Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli golcüsü Haris Seferovic için girişimlerde buunuyor. Sarı-Kırmızılı takım, Başakşehir'in de istediği golcüyü kiralık satınalma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.
6 milyon Euro istiyorlar
Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor. Benfica ise gözden çıkardığı İsviçreli golcü için Sarı-Kırmızılı takımdan 6 milyon Euro talep ediyor.
İki takım arasındaki pazarlıklar devam ederken Seferovic Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Fanatik'e göre; Portekiz kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü aynı zamanda İsviçre Milli Takım forması giyiyor. Geçen sezon toplamda 15 maçta süre alan Seferovic, 5 gol atmıştı.
Medya
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