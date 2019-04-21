Okan Buruk: "İlk 5 içinde olmayı zorlayacağız"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir karşısında 3 puan alma şanslarının olduğunu aktararak, ilk 5 hedeflerine ulaşmak için olmak için çalışacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, değerli bir 1 puan aldıklarını aktararak, “Ligin en organize takımına karşı oynadık. Oyun içerisinde çok değişkenlik göstererek iyi oyunculara sahip, kaleye gidip gol atan bir takımdı. Maça kendi oyunumuzla başladık. Hiçbir şekilde eksik değiliz. 11 kişiyle çıkıyoruz yeni arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaklar dedim. Rakibi önde karşılamaya çalıştık. Pas trafiğinde doğru işler yaptık. Başakşehir’in ilk yarıda 3 net pozisyonu vardı. İkinci yarı golü bulan taraftık. Zaman zaman kendi kalemize yakın oynadık. Abdullah hocanın da hamleleri oldu. İkili forvete döndü. Hem orta saha azalttı. Bu bölümde ileriye çıkışlarımız iyi olsaydı belki ikiyi bulma şansımız olurdu. Rakibin baskısını yedik ama oyunun bırakmadık. Son dakikada gelen penaltı ile berabere bitti. İki takımın oyuncuları da sahada ellerinden geleni yaptı. Değerli bir puan aldık. 3 puan alma şansımız vardı. Bugün 6. sıraya yükseldik. İlk 5 hedefimiz var. İlk 5 içinde olmayı zorlayacağız. İnşallah bundan sonraki hafta Sivasspor maçıyla kazanıp devam ederiz” şeklinde konuştu.

“Ligin sonu geldikçe sesler daha fazla yükselecektir”

Okan Buruk, mücadelenin 90+3. dakikasında verilen penaltı kararıyla ilgili de konuşarak,“Pozisyonu seyredemedim. Bizim yediğimiz penaltı ile ilgili rakibin formasından çekme olduğu söyleniyor. Derecesi nedir tam olarak göremedim. Daha sonra bakacağız. Hakem izledi karar verdi. Bununla ilgili herkesin sitemleri oluyor. Geçen hafta bizim de sitemlerimiz oldu. Ligin sonu geldikçe sesler daha fazla yükseliyor. Teknik adamlar olarak işimize odaklanmak zorundayız. Biz de üzülüyoruz ama işimize odaklanmak zorundayız” açıklamasını yaptı.

“Tek düşüncemiz 5 maça odaklanıp sezon sonu geleceğimizle ilgili karar almak”

Buruk, sezon sonu için isminin Beşiktaş ve Başakşehir ile anılmasıyla ilgili olarak da şu ifadelere yer verdi:

“Bizim için sevindirici. Yeni neslin hocalarından biri olarak, çıkışını sürdüren ben ve benim gibi teknik direktörlerin futbolun içinde olması sevindirici. Teklif değerli ama ilk düşüncemiz önümüzdeki 5 maça odaklanıp sezon sonrasında geleceğimizle ilgili karar vermek. Rize’de çok mutluyum. Taraftarlarımızı da çok seviyorum. Lig bittiğinde en doğru kararı hep birlikte veririz.”