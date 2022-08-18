Okan Buruk iki maç zor sabretti! "Acil transfer" talebi

Okan Buruk’un Patrick van Aanholt’un performansından memnun olmadığı ve yönetimden yeni bir sol bek talebinde bulunduğu öğrenildi. Genç teknik adamın son olarak Giresunspor maçındaki olumsuz performansı nedeniyle Aanholt’un bölgesine takviye düşündüğü belirtildi.

Giresunspor maçının ikinci yarısında Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt’u kenara çekip, Kazımcan Karataş’ı sahaya süren Okan Buruk aslında bu kararı ile Van Aanholt’tan duyduğu memnuniyetsizliği göstermişti.

Okan Buruk’un bu sürpriz talebinden sonra sarı-kırmızılılar; forvet, kanat ve stoper hamlesine sol beki de dahil etti.