Okan Buruk devreye girdi ve bitiriyor!

Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan Galatasaray'ın gündemine Mauro Icardi ile Andrea Belotti isimlerinin yanı sıra Marsilya'da huzursuz olan Cengiz Ünder gelmişti. Teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamayan ve takımdan ayrılmak isteyen milli yıldız için Okan Buruk devreye girdi. Ünder ile görüşen Buruk, oyuncuyu Galatasaray'a transferi için ikna etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı - kırmızılılarda hücum hattına takviye yapılması planlanıyordu. Santrfor ve kanat hamleleri yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine birçok yıldız isim gelmişti.Fırsat transferi kovalayan Galatasaray'da rota, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan Cengiz Ünder'e kırılmıştı.

Bonservisi Fransız ekibinde bulunan milli futbolcu, Tudor ile anlaşamaması ve yeni sisteme uyum sağlayamaması nedeniyle takımdan ayrılma kararı almıştı.

Galatasaray; Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Marsilya'ya teklifini sunarken, bir yandan da 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ünder ile görüntülü bir arama gerçekleştirdi ve oyuncuyu Türkiye'ye dönmeye ikna etti. Ünder, Buruk'a "İspanya'dan istediğim teklif gelmezse imzayı atarım hocam" şeklinde yanıt verdi.

Cengiz Ünder'in, Okan Buruk'tan gelen telefon sonrasında diğer tekliflerin önüne Galatasaray'ı koyduğu öğrenildi.



