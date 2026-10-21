  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Salih Tuna'dan Erdoğan itirafı: Bunca yük yetmezmiş gibi bir de içeriden ekstra yük verenler yok mu işte o koyuyor adama Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı: Fonlardan kaçırılan para 647 milyar lira AKINCI artık daha da güçlü: Yerli mühimmatlarla tam isabet Emekli Siyonist general: ABD bizi terk etti, Türkiye artık bölgenin askeri süper gücü! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert tepki: Tehdit altında müzakere olmaz! Zorbalık dilini bırakın! Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edecek! Yarın Türkiye'ye gelecek Kızların aralarında koyduğu kurallar ‘pes’ dedirtti! Sanki yurt odası değil de Nazi kampı Emperyalist ABD’nin bölgedeki temasları sürüyor! Washington temsilcisi Şam hattında! Küresel güçlerin kirli pazarlığında yeni perde! ABD’li ajan takassız serbest bırakıldı!
Spor Okan Buruk böyle uyardı: Çok önemli
Spor

Okan Buruk böyle uyardı: Çok önemli

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Okan Buruk böyle uyardı: Çok önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransız ekibinin geçiş hücumlarına dikkat çekti. Buruk, ''Top bizdeyken yerleşimimiz çok önemli. En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi açıklamalar yaptı.

Rakibi Lille hakkında konuşan Okan Buruk, "Rakibimizde değişiklikler var. Ancelotti'nin basın toplantısında aslında o kokuyu almıştım. Giroud'nun durumu, genç kanat oyuncusu... İlk 11'de sol beklerinde değişiklik var, Verdonk oynuyor. Önde biraz daha hızlı, geçişe uygun bir takım oldular. Haroldsson solda mı merkezde mi oynayacak. Üçlünün nasıl oynayacağını ısınmadaki duruşlarından görebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

"EN BÜYÜK HEDEFLERİ GEÇİŞ OYUNU"

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, Lille'in en büyük hedefinin geçiş oyunu olacağını belirterek, "Rakibimiz savunmada güvenli olacağı 3 orta saha ve 3 tane geçiş hücumu oynayacak isimle oynuyoruz. Buna doğru cevap vermemiz, top bizdeyken yerleşimimiz çok önemli. En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak." sözlerini sarf etti.

Oyun planı hakkında konuşmaya devam eden Okan Buruk, "Toplu oyunu iyi oynamalıyız. O ayaklara sahibiz. Top onlardayken de doğru baskılar yapabilirsek geçişler verebilen bir takım, Arsenal maçında bunu gördük. Geçişleri doğru yapabilirsek skoru bulabileceğimiz aksiyonlar olacak. Savunma arkası koşular, en etkili olacağımız yerlerden bir tanesi." dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23