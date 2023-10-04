  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi

AK Pati kongre hazırlığı! 10 parti davet edildi

Küresel açlık rakamlarını duyan şoka girdi: Dünya genelinde 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya! İlişkin tespit

İngiltere, Türkiye'nin kapısını çaldı! Flaş karar: Türkiye'den ambalaj satın almak istiyoruz diyerek duyurdu! Milyar dolarlık ihracat!

Pompeii'de kaşifler dünyaya ilanı yaptı! Keşif yapıldı: İlk defa ev ve dükkanlara ait bir evin içinde siyasi slogan bulundu

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Meteoroloji o bölgeleri böyle uyardı! Bölgeye kuvvetli sağanak yağış geliyor, hemen önlem alın! MGM hava durumu tahmini

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı!

PKK/KCK-PYD/YPG'nin istihbarat kurumu SEL'in hedefinde Türkiye var: PKK, örgütle ideolojik bağı olmayan kişileri kullanıyor
Spor Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
Spor

Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 01:35:00 -
Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United'ı yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar A Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa Fatihi Galatasaray"

"Deplasmanda Manchester United'ı yendik, 4 puanla ikinciyiz. Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı."

"Ben Başakşehir ile kazanmıştım"

"Galatasaray'ın sanırım Manchester United'a karşı ilk galibiyeti. Ben Başakşehir ile kazanmıştım. Oynadık, çekinmedik. Rakibimizle yakın verilere ulaştık. Manchester deplasmanında yapabileceğimizin en iyisi bu. İlk yarıda daha iyi işler yapabilirdik. Mutluyuz, gruptan çıkmak istiyoruz. Çok fazla sevinecek zaman yok, Antalyaspor maçı var. Çarşamba takım izinli, sonra lig için çalışmalara başlayacağız."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...
Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Spor

Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! İngiliz devi resmen geliyor...
Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! İngiliz devi resmen geliyor...

Spor

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! İngiliz devi resmen geliyor...

M.United maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber geldi
M.United maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber geldi

Spor

M.United maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber geldi

Yönetimden Galatasaray'a büyük jest! Eğer M. United maçını kazanırsanız...
Yönetimden Galatasaray'a büyük jest! Eğer M. United maçını kazanırsanız...

Spor

Yönetimden Galatasaray'a büyük jest! Eğer M. United maçını kazanırsanız...

Galatasaray’ın Tete ile başı dertte olabilir: Shakhtar Ceo’su açıkladı!
Galatasaray’ın Tete ile başı dertte olabilir: Shakhtar Ceo’su açıkladı!

Spor

Galatasaray’ın Tete ile başı dertte olabilir: Shakhtar Ceo’su açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23