Okan Buruk, 37'lik Gomis kararını verdi!

Galatasaray'da Gomis'in geleceği belli oldu. Yapılan forvet transferlerinin ardından kendisine ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Fransız golcü için veda çanları çalmaya başladı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Gomis için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilecek.



Galatasaray'da Bafetimbi Gomis dönemi sona eriyor. Seferovic ve Mertens transferlerinin ardından iyiden iyiye kulübeye hapsolan Fransız golcünün menajerine ''kulüp bulun'' mesajı iletildi.

İRAN YOLU GÖZÜKTÜ

37 yaşındaki Gomis'e İran ekibi Sepehan'ın ilgisinin olduğu ve Galatasaray'ın da Gomis'i bedelsiz bir şekilde bırakabileceği aktarıldı. Gomis'in gidişinin ardından Galatasaray'dan müthiş bir transfer daha gelebilir...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'a Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen Georges Mikautadze önerildi. Geçtiğimiz sezon Seraing forması altında toplam 33 maça çıkan 21 yaşındaki forvet, 14 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.



