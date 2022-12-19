Okan Bayülgen'den 'estetik' çıkışı: Tiksinti verici...

Okan Bayülgen, 'Estetikli kadın bana hiçbir şekilde çekici gelmiyor; yapılmış vücutlar ve yüzler bende tiksinti yaratıyor' açıklamasında bulundu.

Okan Bayülgen Posta gazetesine verdiği demeçte, kendisine “Bayülgen, sokakta yanından çok güzel ve estetikli bir kadın geçse bakmayacak mıymış?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bakmayacağım, zaten kocaları da bakmıyor onlara. Hiçbir şekilde çekici gelmiyor. Yapılmış vücutlar, yapılmış yüzler bende tiksinti yaratıyor. Bu ülkenin farklı genetik yapıda kadınlarına bayılıyorum. Kemerli bir burnu çok güzel buluyorum mesela. En önemlisi de yapılmamış bir yüzde artık oturmuş bir karakteri, o kadının kendine ait izlerini çok seviyorum. Dikkat edin; evet genç kızlar çok güzeldir, ciltleri pürüzsüzdür ama bakışları aptal saptaldır. Çünkü karakteri oturmamıştır daha. Anlam yoktur yüzünde. 30'larında, 40'larında, doğal bir kadın çok güzeldir. O kadar güzeldir ki işte ona aşık olursunuz. Bir fotoğrafa aşık olmuyorsunuz çünkü… Yaşayan, kımıldayan, hareket eden bir varlığa aşık oluyorsunuz. Fotoğraf ölüdür ve bir fotoğrafa ancak aptallar aşık olur."