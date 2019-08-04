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Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

Katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okan Bayülgen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:37
Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

 Taha Emre Özdemir  Ankara  İnce Ayar programında Özay Şendir'in konuğu olan Okan Bayülgen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve eşinin, maaşları üzerinden hedef alınmasını değerlendirdi.

Bayülgen, yaşananları bir itibar suikasti olarak yorumlarken, geçmişte 2 yıl boyunca kendisinin de itibarsızlaştırılmak için hedef alındığını hatırlattı. Bayülgen, “Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın da başına gelebilirmiş. Tam hikâyeyi bilmiyorum ama böyle önemli bir mevkideki adamın dahi tweetlerinde isyanını görüyorum. Bir özdeşlik kurdum. Benim başıma gelen onun da başına geliyor. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçıya bunu yapmak korkunç bir olay ama bir yandan da bu adam Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Çok önemli bir mevkide; Türkiye’de iletişimin başındaki adam.” ifadelerini kullandı.

'İtibar suikastine karşı çok hassasım'

İtibar suikastının ölümden daha fena olduğunu ifade eden Bayülgen, sözlerine şöyle devam etti:

“Birbirimizi itibarsızlaştırmayalım. Konuyu bilmiyorum, konu gazetecilerin konusu. Bir devlet memuru, bulunduğu konum itibarıyla ihale takip ediyor olsaydı, onun maaşını konuşuyor olacak mıydık? Hayır. Bu itibar suikastına karşı çok hassasım. İster iktidardan ister muhalefetten olsun hassasım. Gazetecileri de bu konuyu incelemeye davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:37
  1. Ankara
  2. Okan Bayülgen
  3. Fahrettin Altun

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