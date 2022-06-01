Okaliptüs yağı faydaları nelerdir? Okaliptüs yağı nasıl kullanılır?

Okaliptüs Yağı Nedir? Okaliptüs Yağı Nasıl Yapılır?

Okaliptüs yağı nasıl elde edilir? Okaliptüs yağı, okaliptüs ağacının yapraklarından elde edilir. Ağaçlar, Avustralya, Tazmanya ve yakın adalara özgü bitki ailesi Myrtaceae ailesine aittir. 500’den fazla okaliptüs türü vardır ancak en sık Okaliptüs salicifolia ve Okaliptüs globulus (ateş ağacı veya sakız ağacı olarak da adlandırılır) türleri tercih edilir.

Uçucu yağ elde edilirken aynı zamanda okaliptüs ağacının kabuğu kâğıt, yakıt ve kereste olarak da kullanılır. Geçmiş yıllarda okaliptüs yağı, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan bir analjezik ajan olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise okaliptüs yağı şifalı merhemlerde, parfümlerde, losyonlarda ve temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Okaliptüs yağı faydaları nelerdir?

Okaliptüs yağı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, enfeksiyonlardan korumaya ve solunum rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur. Boğaz ağrısını gidermeye yardımcı olan en iyi uçucu yağlardan biridir. Okaliptüs yağı antioksidan bileşikler açısından zengindir. Bağışıklık sistemini uyarır ve solunum dolaşımını iyileştirir. Öksürük, mevsimsel alerjiler ve baş ağrısı tedavisinde sıklıkla kullanılır.

Araştırmacılar, okaliptüs yağının geniş spektrumlu antimikrobiyal ilaçlara alternatif bir seçenek olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle okaliptüs yağı, patojen mikroorganizmalarla savaşmak için birçok üründe yaygın olarak kullanılır.

Okaliptüs yağı içeriğinin %70-90’ını oluşturan okaliptol veya 1,8-sineol, iltihap önleyici ve ağrı kesici etkilere sahiptir. Okaliptüs ayrıca bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarıyla savaşma ve solunum yollarında biriken mukusun temizlenmesine yardımcı olmasıyla da bilinir. Okaliptüs Yağı Faydaları Nelerdir?

Okaliptüs yağı sağlık açısından birçok olumlu etkiye sahiptir:

Solunum Yolu Hastalıklarına İyi Gelir

ilacsizyasiyoruz haberine göre: Okaliptüs yağı soğuk algınlığına iyi gelir mi? Okaliptüs yağının kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, bronşit, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük veya grip dâhil olmak üzere bir dizi solunum rahatsızlığına karşı en etkili uçucu yağ olduğuna inanılmaktadır.

Okaliptüs yağı, bağışıklık sistemini uyarmaya, enfeksiyonlara karşı korumaya ve solunum dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olduğu için birçok solunum yolu hastalığını iyileştirir. Okaliptüs, burundaki reseptörleri harekete geçirdiği için burun tıkanıklığını giderir ve nefes almayı kolaylaştırır. Hatta doğal bir boğaz ağrısı ilacı olarak da kullanılır. Ayrıca, okaliptüs, burun tıkanıklığının neden olduğu uykusuzluğu gidermeye de yardımcı olur.

Araştırmalar, sineolün ana aktif bileşeni olduğu Okaliptüs globulusunun, kronik bronşitin enflamatuar etkisini azaltmaya yardımcı olduğunu ve hava yolu müsinlerinin aşırı salgılanmasını engellediğini göstermektedir.

Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, aromatik otlar kullanarak yapılan üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisini değerlendirmiştir. Katılımcılara okaliptüs yağı, nane yağı, kekik yağı ve biberiye yağı karıştırılarak uygulanmıştır. Deney grubundakiler, uçucu yağ karışımını üç gün boyunca günde beş kez sprey olarak uygulamış ve bu sonuçlar plasebo grubu ile karşılaştırılmıştır.

Uçucu yağ kullanan grubun spreyi kullandıktan 20 dakika sonra, plasebo grubuna kıyasla semptom şiddetinde daha fazla iyileşme olduğu bulunmuştur.

Öksürüğü Giderir

Okaliptüs yağı öksürük için nasıl kullanılır? Okaliptüs yağı, öksürüğü gidermek için kullanılan en etkili esansiyel yağlardan biridir. Çünkü balgam söktürücü özelliklere sahiptir ve öksürüğe neden olan mikroorganizmaları ve toksinleri temizler. Okaliptüs yağı ayrıca burun tıkanıklığını giderir ve nefes almayı kolaylaştırır. Okaliptüs ve nane yağını karıştırılarak göğse ve boynun arkasına 2-3 damla uygulanır.

2014 yılında yürütülen plasebo kontrollü bir çalışma, okaliptüs yağının ana bileşenlerinden biri olan sineolün akut bronşitli hastalarda etkinliğini araştırmıştır. 10 günlük bir süre boyunca günde üç kez 200 miligram sineol alan hastaların, plasebo alanlara kıyasla bronşit semptomlarında önemli iyileşmeler görülmüştür. Sineol alan hastalarda dört günlük tedaviden sonra öksürük nöbetleri önemli ölçüde azalmıştır.

Mevsimsel Alerji Semptomlarını İyileştirir

Okaliptüs yağı alerjik rinit için kullanılır mı? Okaliptüs yağının içerisinde bulunan okaliptol ve sitronelal gibi bileşenler, anti-inflamatuar ve immünomodülatör etkilere sahiptir. Bu nedenle yağ genellikle mevsimsel alerji semptomlarını hafifletmek için kullanılır.

BMC Immunology’de yayınlanan bir araştırma, okaliptüs yağının sadece antiseptik, antimikrobiyal ve anti-inflamatuar özellikler sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda immün fonksiyonları düzenleyici etkilere de sahip olabileceğini bulmuştur. Bu, vücut bir alerjenle temas ettiğinde oluşan bağışıklık tepkisini iyileştirmeye yardımcı olur.

Enfeksiyonlarla Savaşır

Çeşitli çalışmalar, okaliptüs yağının ana bileşeni olan okaliptolün birçok bakteri, virüs ve mantar türüne karşı antimikrobiyal etkileri olduğunu göstermektedir.

Okaliptüs, patojen mikroorganizmalarla savaşmak için aromatik veya topikal (cilt üzerine uygulama) olarak kullanılabilir. Bu nedenle okaliptüs yağı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Asya Pasifik Tropikal Biyomedikal Dergisi’nde yayınlanan bir laboratuvar çalışması, okaliptüs yağının Escherichia coli ve Staphylococcus aureus’a (staph enfeksiyonuna neden olabilen) karşı inhibitör etkiler gösterdiğini bulmuştur. Başka bir laboratuvar çalışması, okaliptüs yağının, genital herpes dahil enfeksiyonlara yol açabilen herpes simpleks virüsüne karşı doğrudan bir antiviral etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Okaliptüs yağı idrar yolu enfeksiyonunu geçirir mi? Okaliptüs yağı, idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakteri türleri ile savaşarak, enfeksiyonun ilerlemesini engeller. Okaliptüs yağı, candida ve ayak tırnağı mantarı gibi yaygın mantar enfeksiyonlarına karşı mantar önleyici madde olarak da kullanılabilir.

Ağrı ve Enflamasyonu Azaltır

Okaliptüs yağı ağrıları hafifletmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Okaliptüs ciltte topikal olarak kullanıldığında kas ağrısını, sızıyı ve şişmeyi azaltmaya da yardımcı olur.

Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir klinik çalışmada, okaliptüs yağı solumanın total diz protezi ameliyatı sonrası ağrı ve inflamatuar tepkileri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Hastalar, rehabilitasyon sırasında art arda 3 gün 30 dakika boyunca okaliptüs ve badem yağı solumuşlardır. Ardından hastaların ağrı, tansiyon ve nabız değerleri raporlanmıştır. Araştırmacılar, okaliptüs yağı soluyan grubun ağrı değerlerinin ve sistolik ve diyastolik kan basıncı seviyelerinin önemli ölçüde azaldığını gözlemlemişlerdir. Bu, okaliptüs yağı inhalasyonunun “ağrı kesici” olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Baş Ağrılarını Hafifletir

Okaliptüs yağı baş ağrısına iyi gelir mi? Okaliptüs yağı, baş ağrısını gidermek için kullanılan en iyi esansiyel yağlardan biridir çünkü ağrı ve gerginliğe neden olabilen sinüs basıncını hafifletir. Ayrıca zihinsel berraklığı artıran ve gergin yüz kaslarının gevşemesini sağlayan canlandırıcı özelliklere sahiptir. Okaliptüs yağı, nane yağı veya başka bir taşıyıcı yağ ile birleştirildiğinde çok daha etkilidir.

2011 yılında yapılan bir çalışmada, okaliptüs yağının anti-inflamatuar ve analjezik etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Solunum yollarında mukus oluşumunu engellemeye ve solunum rahatsızlıkları olan kişilerde solunumu iyileştirmeye yardımcı olur. Bu da sinüs basıncı sebebiyle oluşan baş ağrısı gerilimini azaltır.

Yaraların Bakımına Yardımcı Olur

Okaliptüs yağı faydaları nelerdir? Antimikrobiyal ve antiseptik özelliklere sahip olan okaliptüs yağı, yara, kesik, yanık ve hatta böcek ısırıkları gibi cilt problemlerini hafifletmeye yardımcı olur.

Uçucu yağların dermatolojik durumlar için alternatif tıpta kullanımını değerlendiren 2017 tarihli bir incelemeye göre, okaliptüs yağının kabarcıklara, çıbanlara, kesiklere, uçuklara, böcek ısırıklarına, zonaya, yaralara, ülserlere, yaralara, apselere karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Okaliptüs yağı antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu da onu çeşitli cilt problemlerine karşı çok güçlü bir araç haline getirir. Okaliptüs yağının geleneksel yöntemlerle şifalı bir merhem olarak kullanılmasının nedeni budur.

Kulak Ağrılarını İyileştirir

Okaliptüs yağı kulak için kullanılır mı? Okaliptüs yağı, kulak kanalında sıvı birikmesine neden olabilecek enfeksiyonları tedavi etmeye yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Kulak enfeksiyonu semptomlarını ve kulak ağrılarını iyileştirmek için de rahatlıkla kullanılabilir.

Zihinsel Fonksiyonları Artırır

Okaliptüs yağı canlandırıcı, yatıştırıcı ve arındırıcı özelliklere sahiptir. Bu nedenle enerjiyi ve zihinsel berraklığı artırmak için kullanılır. Solunum yollarını temizlemeye ve beyin sisini gidermeye yardımcı olur.

Yapılan bir çalışmada, okaliptüs yağı, nane yağı ve etanolden oluşan bir kombinasyon 32 sağlıklı katılımcı üzerinde denenmiştir. Katılımcıların bilişsel performanslarının arttığı gözlemlenmiştir. Hazırlanan uçucu yağ karışımının ayrıca kas gevşetici ve zihinsel olarak rahatlatıcı etkilere sahip olduğu saptanmıştır.

Böcek Kovucu Etkilere Sahiptir

Okaliptüs yağı fareleri ve böcekleri kovucu özelliklere sahiptir. The Scientific World Journal’da yayınlanan 2014 tarihli bir araştırma, okaliptüsün farelerden korunmak için kullanılabileceğini öne sürmektedir.

Okaliptüs yağı püskürtülen belirli bölgelere de böceklerin ve farelerin yaklaşmadığı gözlemlenmiştir.

Arı Sokmasına Ne İyi Gelir?

Kan Şekerini Kontrol Altında Tutmaya Yardımcı Olur

Okaliptüs yağı diyabet tedavisine yardımcı olur. Çok fazla bir bilimsel veri bulunmasa da uzmanlar okaliptüs yağının şeker hastalığı olan kişilerde kan şekerini düşürmede rol oynayabileceğine inanmaktadır.

Diş Sağlığını Korur

Okaliptüs yağı diş ağrısına iyi gelir mi? Okaliptüs yağı, antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu nedenle diş plağı, diş eti iltihabı, ağız kokusu, diş ağrısı ve diğer diş enfeksiyonlarına karşı çok etkilidir. Gargara, diş macunu ve diğer ağız bakım ürünlerinde yaygın olarak bulunur.

Okaliptüs Yağı Faydaları ve Kürleri

-Okaliptüs yağı kozmetik ürünlerin birçoğunda kullanılır. Kepek şampuanları, gargaralar, deterjanlar ve sabunlarda kullanılan bu yağ, zararlı bakterileri etkisiz hale getirir.

-Okaliptüs yağı antiseptik özelliklere sahiptir. Yara, yanık, kesik ve sıyrıkların tedavisinde oldukça etkilidir. Saunalarda, spa ve güzellik salonlarında sıklıkla kullanılır. Cildin zararlı bakterilerden arınmasını sağlayarak cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır.

-Okaliptüs yağı, güçlü bir balgam söktürücüdür. Bedeni toksinlerden ve zararlı mikroorganizmalardan arındırarak temizler. Özellikle soğuk algınlığının tedavi sürecini kısaltır.

-Yaralara, yanıklara, sivrisinek ve böcek ısırıklarına, kaşıntıya iyi gelir.

-Kokusu, sivrisinekleri ve böcekleri uzaklaştırır.

-Kötü kokuları yok eder.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Strese ve anksiyeteye iyi gelir.

-Ağrı kesici ve rahatlatıcı özelliklere sahiptir.

-Şeker hastalığına iyi gelir.

-Soğuk algınlığını iyileştirir.

-Saç derisini zararlı bakterilerden arındırır.

-Sinüzit ve alerji semptomlarını hafifletir.

-Havanın temizlenmesine yardımcı olur.

-İnatçı lekeleri çıkarır.

-Çok iyi bir balgam söktürücüdür.

-Soğuk algınlığı ve gribin iyileşme sürecini hızlandırır.

-Solunum yollarını açar.

-Sinüslerin açılmasında etkilidir.

-Antibakteriyel ve antiseptik özelliği çok yüksektir. Bilinen virüs ve bakterilerin birçoğunu yok eder.

Okaliptüs Yağı Nasıl Kullanılır?

Okaliptüs yağı birçok alanda kullanılabilir:

Evi Dezenfekte Etmek İçin: Suyla dolu bir sprey şişesine 20 damla okaliptüs yağı ekleyin ve bunu evinizin yüzeylerini temizlemek için kullanın.

Küf Yayılmasını Durdurmak İçin: Evinizde küf oluşumunu engellemek için yüzey temizleyicinize 5 damla okaliptüs yağı ekleyin.

Böcekleri ve Fareleri Kovmak İçin: Suyla dolu bir sprey şişesine 20 damla okaliptüs yağı ekleyin ve evinizde belirli alanlara püskürtün. Okaliptüs yağı kediye zarar verir mi? Okaliptüs yağı evcil hayvanları rahatsız edebileceği için dikkatli olunmalıdır.

Mevsimsel Alerjileri İyileştirmek İçin: Şakaklarınıza ve göğsünüze 2-3 damla okaliptüs yağı uygulayın.

Öksürüğü Rahatlatmak İçin: Okaliptüs ve nane yağını karıştırın, göğsünüze ve boynunuzun arkasına 2-3 damla uygulayın.

Sinüsleri Temizlemek İçin: Bir kâseye bir bardak kaynar su dökün ve üzerine 1-2 damla okaliptüs yağı ekleyin. Ardından başınızın üzerine bir havlu koyun ve kokuyu 5 ila 10 dakika boyunca soluyun.

Boğaz Ağrısını Azaltmak İçin: Göğsünüze ve boğazınıza 2-3 damla okaliptüs yağı sürün.

Kulak Ağrılarını Gidermek İçin: 2-3 damla okaliptüs yağını göğsünüze ve boynunuzun arkasına uygulayın veya 1 damla okaliptüs yağını kulak kanalınızın dış kısmına sürerek hafifçe ovalayın. Çocuklar üzerinde kullanmadan önce okaliptüs yağını seyreltmeyi unutmayın.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin: Okaliptüs yağı, karanfil yağı, limon yağı, tarçın yağı ve biberiye yağlarını karıştırarak bağışıklık güçlendirici yağ karışımı hazırlayabilirsiniz.

Cilt Tahrişini Gidermek İçin: Temiz bir pamuğa 2-3 damla okaliptüs yağı damlatın ve sorunlu bölgelere günde 2-3 kez uygulayın.

Böcek Isırıklarını Yatıştırmak İçin: Temiz bir pamuğa 2-3 damla okaliptüs yağı damlatın ve rahatsızlık geçene kadar günde 2-3 kez ısırılan bölgeye uygulayın.

Enerjiyi Arttırmak İçin: 2-3 damla okaliptüs yağını şakaklarınıza ve boynunuzun arkasına sürün.

Baş Ağrısını Hafifletmek İçin: Evde veya işte 5 damla okaliptüs yağını bir difüzör yardımıyla kullanabilir, yağı doğrudan şişeden koklayabilirsiniz. Şakaklarınıza ve boynunuzun arkasına topikal olarak 2-3 damla da uygulayabilirsiniz.

Kas Ağrısını Gidermek İçin: Ağrı olan bölgeye topikal olarak 2-3 damla okaliptüs yağı uygulayın. Daha büyük bir alana uygulamak için okaliptüs yağını yarım çay kaşığı taşıyıcı yağ ile seyreltin.

Ağız Kokusu ve Diş Çürümesini Önlemek İçin: 1-2 damla okaliptüs yağını 1 bardak suya damlatın, gargara yapın ve tükürün. Unutmayın, okaliptüs yağı yutulmamalıdır.

Yara, Yanık, Kesik ve Sıyrıkların Dezenfekte ve Tedavi Edilmesi İçin Okaliptüs Yağı

1 çay kaşığı (5ml/50 damla) zeytinyağı veya kantaron yağı içerisine 3-5 damla okaliptüs yağı eklenir ve iyice karıştırılır.

Hazırlanan karışım 3-4 saat aralıklarla sorunlu bölgelere nazikçe sürülür.

Okaliptüs yağı kürü uygulandığında acıyı dindirir, tedavi sürecini hızlandırır ve yaranın mikrop kapmasını engeller.

Grip ve Soğuk Algınlığı Tedavisi İçin Okaliptüs Yağı Kürü

1 kâse su içerisine 3-5 damla okaliptüs yağı eklenir ve kâse başucuna yerleştirilir.

Gece boyunca solunan okaliptüs yağı grip ve soğuk algınlığı semptomlarını önemli ölçüde iyileştirir.

Şiddetli ve Ağır Grip Semptomları İçin Okaliptüs Yağı Kürü

Kaynamış su içerisine 5 damla okaliptüs yağı eklenir. Başın üzerine bir örtü örtülür ve 5 dakika boyunca derin derin nefesler alınarak buhar solunur. Uygulama esnasında gözler sıkıca kapalı tutulmalıdır. Okaliptüs yağı bronşları temizler, mikropları öldürür, solunum yollarını açar ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Solunum Yolları Tedavisi İçin (Astım, Alerji, Bronşit, Zatürre ve Tüberküloz Tedavisinde De Kullanılır)

1 çay kaşığı (5ml/50 damla) Hindistan cevizi yağı içerisine 2 damla nane yağı ve 3 damla okaliptüs yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım göğsün üst kısımlarına masaj yapılarak sürülür. Bu uygulama ile kan damarları genişler ve ciğerlere daha çok oksijen taşınmasını sağlanır.

Saçlardaki Kepek ve Kaşıntı İçin Okaliptüs Yağı Kürü

2 çay kaşığı (10 ml/100 damla) zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı içerisine 5 damla okaliptüs yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Saç derisine ve saç diplerine masaj yaparak iyice yedirilir. 10 dakika bekletilir ve saçlar yıkanır. Haftada 2 kez uygulanır.

Yüzey Temizleme ve Dezenfekte İçin Okaliptüs Yağı Kürü

200 ml (yaklaşık 1 su bardağı) sprey şişesi içerisine, şişenin 1/4 oranında beyaz sirke ve 3/4 oranında su eklenir. 10 damla okaliptüs yağı, 10 damla nane yağı ve 10 damla portakal yağı eklenir ve karıştırılır. Her kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır.

MS Hastalığından Kaynaklanan Fiziksel Hassasiyet ve His Kaybı İçin Okaliptüs Yağı Kürü

8 damla ıtır yağı, 3 damla adaçayı yağı, 10 damla niaouli yağı, 3 damla karabiber yağı, 8 damla okaliptüs yağı ve 8 damla limon otu yağı karıştırılır. 1 çay kaşığı (5ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine hazırlanan karışımdan 3-5 damla eklenir ve karıştırılır. His kaybı olan bölgelere hafifçe masaj yaparak uygulanır.

MS Hastalığından Kaynaklanan Kas Ağrıları İçin Okaliptüs Yağı Kürü

10 damla ölmez çiçeği yağı, 2 damla plai yağı, 4 damla lavanta yağı, 8 damla mercanköşk yağı, 6 damla adaçayı yağı ve 4 damla okaliptüs yağı karıştırılır. 1 çay kaşığı (5 ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine hazırlanan karışımdan 4-5 damla eklenir. Her ağrı hissedildiğinde masaj yapılarak uygulanır.

Nevralji Tedavisi İçin Okaliptüs Yağı Kürü

Ağrı olan bölgeye buz uygulamak başlangıçta ağrıyı hafifletir, bu nedenle etkilenen bölgeye önce soğuk kompres uygulanır. Daha sonra iltihabı hafifletmeye yardımcı olmak için hazırlanan karışım ile ağrı olan bölgelere masaj yapılır. 5 damla lavanta yağı, 5 damla papatya yağı, 2 damla okaliptüs yağı ve 2 damla kakule yağı karıştırılır. 1 çay kaşığı (5 ml/50 ml) taşıyıcı yağ içerisine hazırlanan karışımdan 3-5 damla eklenir ve masaj yağı olarak kullanılır.

Şişlik Tedavisi İçin Okaliptüs Yağı Kürü

Bir kâse ılık su içerisine 5 damla lavanta yağı eklenir ve şişlik olan bölgeler iyice temizlenir. Bir kâse soğuk su içerisine 5 damla lavanta yağı eklenir ve aynı bölgelere kompres yapılır. 2 damla kekik yağı, 2 damla okaliptüs yağı ve 3 damla lavanta yağı, 2 çay kaşığı (100 ml/100 damla) taşıyıcı yağ ile karıştırılır. Günde iki defa şişlik olan bölgelere uygulanır.

İshal Tedavisi İçin Okaliptüs Yağı

1 çay kaşığı (5 ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine seçilen herhangi bir yağdan 5 damla eklenir. Günde üç defa tüm karın bölgesine masaj yapılarak uygulanır.

Yiyeceklere Bağlı İshal için Uçucu Yağlar

Nane yağı

Kekik yağı

Çay ağacı yağı

Okaliptüs yağı

Roma papatyası yağı

Kakule yağı

Sinire Bağlı İshal için Uçucu Yağlar

Lavanta yağı

Limon yağı

Nane yağı

Itır yağı

Papatya yağı

Yatıştırıcı ve Ağrı Kesici Özellikte Masaj Yağı

2 çay kaşığı (10 ml/100 damla) Hindistan cevizi yağı veya jojoba yağı içerisine 10 damla okaliptüs yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım ile cilde masaj yapılır. Hem cildi nemlendirir hem de yatıştırıcı ve serinletici etkileri ile canlanmış ve yenilenmiş hissetmeyi sağlar.

Tazelenmiş ve Yenilenmiş Hissetmek İçin Okaliptüs Yağı

Duş alınırken 2 damla okaliptüs yağı duş zeminine damlatılır ve normal şekilde duş alınır. Su buharı okaliptüs yağı ile birleşerek bir difüzör görevi görür ve canlanmış, tazelenmiş hissi verir.

Sinovit (Eklem Zarı Yangısı) Tedavisi İçin Okaliptüs Yağı

10 damla roma papatyası yağı, 5 damla okaliptüs yağı, 2 damla biberiye yağı, 2 damla nane yağı ve 3 damla lavanta yağı karıştırılır.

1 çay kaşığı (5 ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine hazırlanan karışımdan 3-5 damla eklenir ve iltihaplı eklem yerlerine masaj yapılarak sürülür.

Bilek (El veya Ayak) Burkulması İçin Okaliptüs Yağı Kürü

Sabah ve akşam, günde 3-4 defa bölgeye buz uygulaması yapılır. Her buz uygulamasından sonra hazırlanan karışım ile incinen bölgeye nazikçe masaj yapılır.

5 damla zencefil yağı, 5 damla karabiber yağı, 5 damla adaçayı yağı, 2 damla karanfil yağı, 5 damla mercanköşk yağı ve 5 damla okaliptüs yağı karıştırılır.

1 çay kaşığı (5ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine hazırlanan karışımdan 3-5 damla damlatılır ve karıştırılır.

Antibakteriyel Dezenfektan Yapımı İçin Okaliptüs Yağı

Antibakteriyel dezenfektanlarda yaygın olan kimyasal bileşik triklosandan kaçınılmalıdır. Bu kimyasallar yerine okaliptüs yağı ile yapılan doğal dezenfektanlar kullanılmalıdır.

2 damla tarçın yağı, 3 damla limon yağı, 4 damla okaliptüs yağı ve 4 damla biberiye yağı karıştırılır.

1 çay kaşığı (5ml/50 damla) taşıyıcı yağ içerisine hazırlanan karışımdan 3-5 damla eklenir ve ihtiyaç olduğu anlarda kullanılır.

Okaliptüs Yağı Zararları Nelerdir?

Okaliptüs yağı zararı var mı? Çoğu konsantre içerikte olduğu gibi uçucu yağlar da doğru kullanılmadığında bazı ciddi yan etkilere sahip olabilir. Raporlar, doğru şekilde kullanılmadığında okaliptüs yağının toksik olabileceğini göstermektedir. Çocuklar için kullanılmaması ve doğrudan yutulmaması gerekir.

Topikal olarak kullanmaya başlamadan önce cilt üzerinde küçük bir alanda test yapılması gerekir. Herhangi bir uçucu yağ kullanılmadan önce doktora danışılmalı veya bir alerji testi yaptırılmalıdır.

Okaliptüs yağı dahili kullanım için güvenli değildir. Sadece aromatik veya topikal /cilt üzerine uygulama) olarak kullanılmalıdır. Hassas cilde sahip kişiler, cilt üzerinde kullanmadan önce okaliptüs yağını bir taşıyıcı yağ (Hindistan cevizi yağı gibi) ile seyreltmelidir. Ayrıca okaliptüsü topikal olarak çocuklara uygulamadan önce sulandırmak veya seyreltmek gerekir.

Çocukların okaliptüs yağını yutması güvenli değildir. Topikal olarak kullanırken de mutlaka başka bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmelidir. {16*}

Uyarılar

Aşırı kullanımında cilt hassasiyeti oluşabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Hamileyseniz, emziriyorsanız veya herhangi bir rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Gözler, iç kulaklar ve hassas bölgelerle temasından kaçının.

Alerjik reaksiyon oluşumunu engellemek için taşıyıcı yağlar ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

Haricen kullanılır.

* Bu ifadeler Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmamıştır.

Uyum Sağladığı Yağlar

Sedir ağacı yağı

Papatya yağı

Selvi yağı

Sardunya yağı

Zencefil yağı

Greyfurt yağı

Ardıç yağı

Lavanta yağı

Limon yağı

Mercanköşk yağı

Nane yağı

Çam terebentin yağı

Biberiye yağı

Kekik yağı