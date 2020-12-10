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Ekonomi OİB’den girişimcilere 300 bin lira destek
Ekonomi

OİB’den girişimcilere 300 bin lira destek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen “Big Bang Start-up Challenge” etkinliğine katılan 20 teknoloji girişimi arasından 5 girişim projesine toplam 300 bin lira ödül verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:07:00 -
OİB’den girişimcilere 300 bin lira destek

Birlik, projeler arasından “Büyütech”e 100 bin, “Syntonym”a 70 bin, “Algae Biodiesel”e 60 bin, “Arcmir”e 40 bin, “Autonom TGY”ye de 30 bin lirayla destek oldu.
OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, etkinliğin hem girişimci ekosisteminin güçlenmesi hem girişimcilerin hayata geçirecekleri projelerin daha da hızlandırılması bakımından çok değerli olduğunu belirtti.

Hızla gelişen otomotiv dünyasında geleceği yakalamak için yola çıktıklarını aktaran Burhanoğlu, şunları kaydetti:

“Son 6 yıldır İTÜ Çekirdek ile otomotiv dikeyinde örnek bir iş birliğiyle birçok başarı hikayesine destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu yarışmada hem ödüller hem de İTÜ Çekirdek’in anahtarını veriyoruz. Geleceğimiz için bu sevgili gençlere çok ihtiyacımız var. Her sene daha çok kişiyle, daha fazla ve kaliteli bir katılım olmasına rağmen ben gençlere ‘Lütfen daha fazla katılım sağlayın’ diyorum. Çünkü gelecek sizin ellerinizde. O yüzden genç girişimcileri cesaretlendirmek ve onlara teşvik vermek, bizim boynumuzun borcudur.”

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