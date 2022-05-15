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Gündem Oğuzhan Koç'tan şok sözler! 30 yıldır ülkeyi kandırıyor
Gündem

Oğuzhan Koç'tan şok sözler! 30 yıldır ülkeyi kandırıyor

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesinde şöhreti yakalayan şarkıcı Oğuzhan Koç, Eser Yenenler'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "27 yıldır diyetteyim" açıklamasına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 13:59:00 - 2022-05-15 14:02:58
Oğuzhan Koç'tan şok sözler! 30 yıldır ülkeyi kandırıyor

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesinde şöhreti yakalayan şarkıcı Oğuzhan Koç, Eser Yenenler'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "27 yıldır diyetteyim" açıklamasına cevap verdi. Koç, "Eser Yenenler’e de yemek gönderiyor musunuz? O diyetteydi en son” sorusuna "Eser 'Diyet yapıyorum' diyerek, 30 senedir ülkeyi kandırıyor" şeklinde esprili bir karşılıkta bulundu.

 

 

 

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Yorumlar

Misafir

İlahi akit gazetem. Mevzuya bak hizaya gel. Daha önce de yazdım. Magazin eki çıkarın artık pazar günleri için..

Selim Er

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