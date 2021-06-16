Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun yerine o ismi önerecek

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün dün yaptığı kongre çağrısı sonrası kulisler hareketlendi, gözler Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yerine geçecek isme çevrildi.



Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı kurultay çalışmalarını resmen başlattığını duyurup kendi gözetiminde bir liste hazırlayıp kongre başkanlığına sunacaklarını belirtti.

Asiltürk yaptığı açıklamada “Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun yerine Mete Gündoğan

Asiltürk'ün açıklamaları sonrası Saadet Partisi'nde kongre hareketliliği yaşanırken Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yerine Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın geleceği iddia edildi.

Mete Gündoğan kimdir?

Prof. Dr. Mete Gündoğan, 1963 Dursunbey, Balıkesir doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimini Ayvalık ilçesinde tamamlamış ardından Dokuz Eylül Üniversitesinde Lisans çalışmasını bitirerek Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans çalışmalarına başlamıştır. Tez aşamasında British Council'den burs kazanarak İngiltere'ye gitmiş ve Cranfield Teknoloji Enstitüsünde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans çalışmasını 1995 yılında tamamlamıştır.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu açıklama üzerine Saadet Partisi, parti sözcüsü Birol Aydın imzasıyla Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaştı. Aydın, partinin ortaya koyduğu duruşun geniş çevrelerce takdir edildiğini belirterek "Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır" dedi.