Oğuzhan Asiltürk, solakların çarkına çomak soktu! 'Bizimle ittifak yapmayacak' diye saldırıyorlar

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Cumhuriyet’in ilan edilişinin 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde, CHP kafalı kemalistlerin açtıkları yarışmada ‘Güzel İstanbul’ adı ile yapılan çıplak kadın heykelini İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz kaldırtan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 47 yıl sonra yine aynı zihniyet tarafından hedef oldu. 47 yıl önce çıplak kadın heykeli için itiraz eden CHP kafası, bu kez CHP yerine AK Parti ile ittifak yapar korkusuyla panik havasına girdi.

İlk itiraz Saadet'e 'sızan' Ali Aktaş'tan

CHP ile ittifak kararındaki SP’li yöneticileri uyaran ve olağanüstü kongre çağrısı yapan Oğuzhan Asiltürk’e, ilk itiraz CHP’li Ekrem İmamoğlu’na belediye seçimlerinde para yardımı yapan Saadet Partisi'ne 'sızan' Ali Aktaş’dan geldi.

Milli Görüş’ün ilk yıllarından bu yana Erbakan’la birlikte hareket eden Oğuzhan Asiltürk’e, yakın tarihte partiye sızan ve CHP ile kolkola yürümekten de kaçınmayan isimlerin itirazları, manidar bulundu.

"Milli Görüş yeniden diriliyor"

Oğuzhan Asiltürk’ün, bugünkü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na verilen LGBTİ fahri üyeliği verilmesine ve CHP’li belediye başkanının LGBTİ destekçiliğine itiraz edemeyen SP’lilere eleştiri getirmesi, “Milli Görüş, yeniden diriliyor” yorumlarına sebep oldu.

Çıplak kadın heykelin kaldırttığında da CHP tarafından hedef olmuştu

47 yıl önce İçişleri Bakanı sıfatı ile o tarihdeki CHP’li İstanbul belediye başkanına emir veren Asiltürk, 10 Mart 1974’te kutlama komitesi tarafından Karaköy Meydanı’na dikilen 'çıplak kadın heykeli'ni kaldırtmıştı.