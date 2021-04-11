Ogün Kaptanoğlu Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna katıldı

Yayına girdiği günden veri reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. TRT 1'de erkanalra gelen diizye Ogün Kaptanoğlu da dahil oluyor. Kaptanoğlu, Melikşah'la düşman olan amcaoğlu Turanşah karakteriyle ekranlarda olacak.

Yeni bölümde neler var?

Yapımcılığını ve proje tasarımını Emre Konuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu’nun 12 Nisan’da yayınlanacak yeni bölümünde Saray ile İsfahan'ın büyük sırla çalkalandığı ve de yangın yerine döndüğü sırada Selçuklu topraklarına gelen Turanşah, Melikşah'ı Tekiş'in ardından oldukça zorlayacak. Babası Kavurd Bey'in vaktiyle Melikşah'la taht savaşına girip kaybetmesi ve de Nizamülmülk'ün önerisiyle de öldürülmesi sonrası hem Melikşah'ı hem de Nizamülmülk'ü baş düşmanı gören Turanşah'ın saraya gelişi taşları yerinden oynatacak. Üçlü arasında neler yaşanacağı merakla beklenecek.