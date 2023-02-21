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Spor Ogün Demirci: Taraftarlar Olarak Biz Hazırız
Spor

Ogün Demirci: Taraftarlar Olarak Biz Hazırız

Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci bu zorlu süreçte taşın altına elimizi koymaya taraftarlar olarak biz hazırız.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 15:58:00 -
Ogün Demirci: Taraftarlar Olarak Biz Hazırız

Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci bu zorlu süreçte taşın altına elimizi koymaya taraftarlar olarak biz hazırız.

Ogün Demirci, “Derneğimiz kurulduğundan bu zaman içine kadar birçok önemli sosyal faaliyetlerle topluma destek oldu. Şimdi asıl amacımız bu zorlu süreçte hep birlikte hareket etmektir. Hayat sadece futbol değildir ilkesi ile çıktığımız bu yolda bir çok sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik. Başta dar gelirli aile çocuklarının sinema ve tiyatro ile tanışmalarını sağlıyoruz. Ramazanda yoksul ailelere giyim, gıda yardımı kolileri dağıtıyoruz. Cezaevi yetkilileriyle görüşerek annesiyle birlikte kalan çocuklara ayakkabı, terlik, giyim ve oyuncaklar dağıtıyoruz. Okullara basketbol, voleybol, futbol topları, eşofman, forma, şort, tozluk dağıtıyoruz. Bunların yanı sıra gençler arasında halı saha turnuvaları düzenleyerek, onları kötü alışkanlıktan uzaklaştırıyoruz. Okullarda ise seminer düzenliyoruz ve spor adamlarını bu etkinliklere davet ederek gençlerimize sporu sevdirmeye, yapmaya teşvik ediyoruz. Taraftarlar el ele, kol kola, omuz omuza verdiği zaman neler yapabileceğini gösteriyoruz ve göstermeyede devam edeceğiz. Bundan sonra ki süreçlerde de biz taraftarlar olarak yeni projelerle hayatlara dokunmaya devam edeceğiz. İçimizde her ilden takım tutan arkadaşlarımız ve üyelerimiz var”ifadelerini kullandı.

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