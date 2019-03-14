Öğretmenlik mesleği cazip hale getirilsin

Oğuzhan Gültekin Ankara

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan, “Dünyada ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, İstihdam ve Mesleki Gelişim” raporu açıklandı. Türkiye’deki öğretmen yetiştirme, istihdam ve mesleki gelişim ile ilgili önerileri basın mensuplarıyla paylaşanAli Yalçın, Meslek Kanununun düzeltilmesi gerektiğini belirterek, “2016 yılından itibaren uygulanan sözleşmeli öğretmenlik ile sözlü sınav uygulaması bir an önce kaldırılmalıdır. Dezavantajlı bölgelerde öğretmenleri istihdam etmek için cebrî yöntemlerden vazgeçilmeli, teşvik edici mekanizmalar geliştirilmelidir. Örneğin, söz konusu bölgelerde çalışacak öğretmenlere ek ücret verilmesi, hizmet puanlarının artırılması gibi” ifadelerini kullandı.