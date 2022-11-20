Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı yapıldı

Sınavda 5’er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022’de ilan edilecek. Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Sınava 595 bin 598 kişi başvurdu

“Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği”ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99’u yani 606 bin 185’i eğitimlerini tamamladı. Uzman öğretmenliğe, bu eğitimleri tamamlayan ve yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, eğitimleri tamamlamış öğretmenler başvurdu. Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu.

Türkiye’de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.

Öte yandan sınava başvuran adaylar, soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına Bakanlığın, “http://www.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecek.