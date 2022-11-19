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Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı soru kitapçığı yayımlandı!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. Sınavın ardından merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Sınava ait soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 14:22:00 - 2022-11-19 14:23:01
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı soru kitapçığı yayımlandı!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınava giren öğretmenler ise soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi merakla bekliyordu. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı soru kitapçığı yayımlandı!

MEB’ten yapılan açıklamada, “19 Kasım 2022 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları yayınlandı” denildi.

Sınava giren öğretmenler sınav soru ve cevap kitapçığına Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

Soru ve cevap anahtarlarına ulaşmak için tıklayınız

 

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