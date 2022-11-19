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Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavında kaç puan almak şart | Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavına girenler sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki,sınavdan kaç puan alan başarılı olacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:14:00 -
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 81 ilde 1489 okulda merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başladı.150 dakika sürecek sınavda, adaylara beşer seçenekli 100 soru sorulacak. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavın değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyek. 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Lisansüstü eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik sınavından muaf tutuldu.

Bu kapsamda, lisansüstü eğitimini tamamlayan 94 bin 606 öğretmen uzman öğretmen, doktorasını tamamlayan 257 öğretmen ise başöğretmen olarak görevlerine devam edecek.

Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022'de açıklanacak. İtiraz sonucunun ardından 3 Ocak 2023'te kesin sonuçlar ilan edilecek. Başarı olanlar için 4 Ocak 2023'te sertifikalar düzenlenmeye başlayacak.

 

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