Öğretmenlerin sorunu çözüldü! İtalyan Lisesi’ndeki greve son

Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan 14 Türk öğretmenin 2 Şubat’ta başlattığı grev sona erdi. Okul yönetimi ile sendika arasında tutanak imzalanmasının ardından 123 gün süren eylem son bulurken, öğretmenlerin yeniden ders başı yapacağı bildirildi.

Okul yönetimi ile sendika grevin resmi ve hukuki olarak sona ermesi için resmi tutanakları imzalayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdi. Yarın saat 11.00'de yapılacak basın toplantısının ardından öğretmenler saat 12.00'de derslere girecek.

NE OLMUŞTU?

TÜRK-İŞ'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası’na üye 14 Türk öğretmen ikinci dönemin başladığı 2 Şubat’ta greve gitti ve dersler boş geçmeye başladı. Okula MEB tarafından gönderilen 26 öğretmen atandı bu işlem de yargıya taşındı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Özel İtalyan Lisesinde grevdeki öğretmenlerin yerine başka okullardan öğretmen görevlendirilmesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Bu karar sonucunda da okula gönderilen öğretmenler geri çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise bu karara Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz etti.

NAKİL YAZISI ÇIKTI

Bu arada 13 Mayıs tarihli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda okuldan nakil olan/ olacak öğrencilerin resmi ve özel okullara geçişlerinde kolaylık sağlanması, eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları, öğretim programlarındaki kazanım kayıplarının telafi edilmesi ve öğrencilerin anayasal eğitim haklarının etkin şekilde korunabilmesi adına gerekli tedbirlerin alınması istendi. Bu yazı velilerin tepkisine neden oldu.

BAKANLIKTA TOPLANTI

Bu davayla ilgili gelişme beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla bayramdan önce Millî Eğitim Bakanlığı, okul yönetimi ve Tez-Koop-İş Sendikası temsilcilerinin katıldığı toplantı yapıldı ve eğitim hakkıyla grev hakkının karşı karşıya getirilmemesi sözleşmenin imzalanması gerektiği belirtilerek, en kısa sürede çözülmesi istendi.

YARGI KARAR VERDİ

9 günlük bayram tatilinin ardından ise MEB’in Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce 21 Nisan 2026 tarihinde verilen yürütmenin durdurulması istemenin kabülüne ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, kaldırılmasını ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesini talep ettiği dava sonuçlandı. Mahkeme, 2 Şubat’tan bu yana okulda haftalık toplam 287 ders saatinin boş geçtiğini, eğitimin durma noktasına geldiği, aylarca süren ve öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinden istifade etmesini fiilen imkansız hale getiren bu durum karşısında yapılan işlemin hukuka aykırı olmadığını ifade etti. Anayasanın 42. Maddesine atıfta bulunulan kararda yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti.

Bu kararın ardından tekrar bakanlığın okula başka okullardan kısmı öğretmen görevlendirmesinin yolu açılırken, sendika ile sözleşme imzalandı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunuldu. Böylece grev son buldu. 14 Türk öğretmen tekrar derslere girecek.

ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

Grev süresince en büyük kaygı derslerin işlenmemesi ve sınavların bazılarının yapılamaması nedeniyle öğrencilerin durumu olmuştu. Çünkü ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre bir üst sınıfa geçebilmek için öğrencilerin her dersten iki dönem notlarının olması gerekiyordu. Derslerin tekrar başlamasının ardından ise öğretmenlerin telafi eğitimlerine başlayarak, eksikleri tamamlayacakları ve sınavların yapılarak, öğrencilerin notları çizelgelere işleneceği öğrenildi.