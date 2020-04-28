DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, il genelinde öğretmenlere online hizmet içi eğitim vermeye başladıklarını söyledi.

Korona virüs (COVİD-19) salgını kapsamında okullara verilen aranın ardından öğretmenlerde öğrenciler için çeşitli faaliyetler yürütürken, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenler için online hizmet içi eğitim programı düzenledi. Uzaktan eğitim süreci yaşanılan günlerde eğitimi ihmal etmeyen öğretmenler için eğitim programı düzenlendiğini dile getiren Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Çocuklarda görülen davranış bozuklukları, Düzce Kodluyor Projesi ve paydaşlara etkisi gibi bir çok konuda online eğitim düzenleyeceklerini dile getirdi. Yiğit, "Değerli meslektaşlarım, uzaktan eğitim sürecini yaşadığımız bu günlerde eğitimin hiç bir aşamasını ihmal etmeden ve aksatmadan faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu noktada siz değerli meslektaşlarımızın hizmetiçi eğitimini de önemsiyor, uzaktan eğitim sürecinde bizlere pozitif katkı sağlayacak eğitimlere ara vermeden devam ediyoruz. Çocuklarda görülen davranış bozuklukları, Düzce Kodluyor projesi ve paydaşlara etkisi, eğitimde fotoğraf ve video kullanımı ve green screen, Korona günlerinde çocuklarla evde nitelikli zaman geçirme, Teknoloji Destekli İngilizce eğitimi, EBA ders akış tasarımı, öz anlayış ve öz şefkat ruh sağlığı açısından bir değerlendirme, matematik ve stem, bilimin yöntemi ve tarihi, teknoloji tarihi, 21. yüzyıl becerileri ve fen eğitimi, örnek erasmus+ projesi tanıtımı, görüntülü erişim sağlayan ders hazırlama araçları ve her yönü ile uzaktan eğitim konuları işlenecek. Eğitimler 28 Nisan tarihinde başlayacak ve 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek" dedi.