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Eğitim Öğretmenlere kritik haber! Milli Eğitim Bakanı Türkiye’ye resmen duyurdu: Tüm boş normlar açılıyor! O sözleri
Eğitim

Öğretmenlere kritik haber! Milli Eğitim Bakanı Türkiye’ye resmen duyurdu: Tüm boş normlar açılıyor! O sözleri

Yeniakit Publisher
2023-08-11 21:50:00 - 2023-08-11 21:59:34
Öğretmenlere kritik haber! Milli Eğitim Bakanı Türkiye’ye resmen duyurdu: Tüm boş normlar açılıyor! O sözleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği işlemleri, 2 Ağustos’ta tamamlandı. Öğretmenlere yeni tayin umudu doğdu. Yusuf Tekinin işte o sözleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Bakan Tekin öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını bildirdi.

"BOŞ NORMLARI AÇARAK YAPACAĞIZ"

Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi..
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