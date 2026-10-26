Nitrik okside dönüşen nitratlar: Yüksek tansiyona karşı bu sebzeyi tüketin!
Yüksek tansiyon, mutlaka dikkat edilmesi gereken ve kontrol altına alınması muhtemel bir hastalıktır.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yüksek tansiyon, mutlaka dikkat edilmesi gereken ve kontrol altına alınması muhtemel bir hastalıktır.
Yüksek tansiyon, tedavi edilmediğinde kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, tansiyonu kontrol altında tutmak için ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme ve fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu belirtiyor. Kardiyolog Dr. Annapoorna Kini ise kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabilecek bir sebzeye dikkat çekti.
New York'taki Mount Sinai Fuster Kalp Hastanesi'nde görev yapan kardiyolog Dr. Annapoorna Kini, pancarın tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
Pancar, vücutta nitrik okside dönüşen nitratlar bakımından zengin bir sebze. Nitrik oksit, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak kan akışını destekliyor. Bu durum, kan basıncının düşmesine katkı sağlayabiliyor.
Uzmanlar, pancarın yanı sıra yapraklarının da beslenmeye dahil edilebileceğini belirtiyor. Pancar yaprakları zeytinyağı ve sarımsakla pişirilerek çorba, salata ve farklı yemeklerde kullanılabiliyor.
Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, zamanla kan damarlarına ve organlara zarar verebiliyor. Bu durum kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ayrıca görme kaybı ve bilişsel gerileme riskini de artırabiliyor. Uzmanlar, tansiyonun düzenli olarak ölçülmesini, sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmemeyi öneriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23