Nitrik okside dönüşen nitratlar: Yüksek tansiyona karşı bu sebzeyi tüketin!

Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, zamanla kan damarlarına ve organlara zarar verebiliyor. Bu durum kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ayrıca görme kaybı ve bilişsel gerileme riskini de artırabiliyor. Uzmanlar, tansiyonun düzenli olarak ölçülmesini, sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmemeyi öneriyor.