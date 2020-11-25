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Eğitim Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi? Ek ders ücreti hangi durumlarda verilecek?
Eğitim

Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi? Ek ders ücreti hangi durumlarda verilecek?

Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi? MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere ödenecek ek ders ödemelerinin detaylarını içeren yazıda detayları paylaştı. Peki,

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:54:00 -
Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi? Ek ders ücreti hangi durumlarda verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitmiş, düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararla ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü.

Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 23 Kasım tarihinde başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı yayımladı. 23 Kasım - 31 Aralık 2020 tarihileri arasında EBA, EBA TV kanalları gibi platformlarda yürütülecek olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere ödenecek ek ders ödemelerinin detayları belli oldu. Yayımlanan resmi yazıya göre hangi durumlarda ek ders ödeneceği, hangi durumlarda ödenmeyeceği 13 madde kapsamında açıklandı.

Rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılırlar. Kararda, yalnızca 8'inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilir.

Öğretmenlerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılırlar. İlgili mevzuatına göre sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılırlar.

Dönüşümlü görev

Eğitim kurumlarında yürütülmekte olan idari iş ve işlemlerin aksatılmaması bakımından eğitim kurumlarının açık tutulması; bu süreçte eğitim kurumları yöneticilerinin, okulda en az bir yönetici bulunacak şekilde eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine göre dönüşümlü olarak görev yapmaları, diğer çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütürler.

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