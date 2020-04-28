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Aktüel

Öğretmenlerden öğrencilerine gıda yardımı

Afyonkarahisar’da bir grup öğretmen, öğrencileri için gıda paketi hazırlayarak alışveriş çeki hediye etti.

2020-04-28 15:44:52 -
Öğretmenlerden öğrencilerine gıda yardımı

Afyonkarahisar’da bir grup öğretmen, öğrencileri için gıda paketi hazırlayarak alışveriş çeki hediye etti.


Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu öğretmenleri, gönül köprüsü çalışmaları kapsamında 60 öğrenciye gıda yardım kolisi ile 20 adet 50 TL’lik, 10 adette 100 TL’ilk alışveriş çeki dağıttık. Hamidiye Ortaokulu Müdürü Nevzat Çakar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Katkısı olan herkese teşekkürler. Dağıtım yapılırken sınıf öğretmenleri sınıflarındaki ihtiyaç sahibi öğrencileri tarafıma attılar en ihtiyaç sahibi olandan başlayarak dağıtımı gerçekleştirdik katkısı olan bu konuda desteklerini esirgemeyen Hamidiye Ortaokulu öğretmenlerine Hayırsever arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çok güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz öğretmenlerine bu zor günlerinde karşılarında görünce çok memnun oldular ve unutulmayacak bir anı yaşandı” diye konuştu.

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