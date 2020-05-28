  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı

DÜZCE (İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, haftalık öğretmenler toplantısını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:25:28 -
Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı

DÜZCE (İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, haftalık öğretmenler toplantısını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetleri Eylül’e kadar kapatılmasının ardından Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Her hafta öğrencilere çeşitli eğitim programları hazırlanırken, öğretmenlerde toplantılarını telekonferans sistemi ile yapıyor. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül’ün önderlik ettiği toplantıda öğrencilere uygulanacak eğitim programı konuşuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı